María Forero dice que ha hecho una preparación “perfecta” para un Europeo “especial”

Huelva, 13 dic (EFE).- La atleta española María Forero afirmó este sábado que ha hecho una "preparación perfecta" para el Campeonato de Europa de Cross que se celebra este domingo en Lagoa (Portugal), una competición que será "superespecial" para ella.

La fondista sub-23, plata en esta categoría el año pasado en el Europeo de Bruselas y oro sub-20 en el de Turín en 2022, destacó a EFE que en la ciudad portuguesa, a 157 kilómetros de su Huelva natal, va a "intentar ir a por todas, como siempre, con mucha ilusión y muchas ganas" porque, además, acudirán a apoyarla "muchos familiares y amigos".

La atleta andaluza también resaltó que tiene marcado este Europeo en su calendario, ya que será el último que correrá como atleta sub-23, y subrayó que se encuentra "superbien de forma", tras completar una preparación en la que ha hecho "todo" lo que estaba en su mano "para que salga bien".

"No puedo recriminarme nada. Que sea lo que dios quiera. Lo he preparado con mucho cariño, han sido tres meses a tope, muy intensos", aseguró la onubense, quien también apeló a "ese factor suerte" que también hace falta “cuando el trabajo está hecho”.

Forero ha firmado una gran temporada de campo a través ante las mejores atletas nacionales e internacionales de la categoría absoluta, pues ganó el Cross Internacional de Aranda de Duero y luego el Cross Ponte Romana, antes de ser quinta absoluta y primera española en el Internacional de Itálica, tras lo que renunció por unas molestias a seguir compitiendo y continuó su preparación. EFE

