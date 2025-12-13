Espana agencias

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Getafe (Madrid), 13 dic (EFE).- Manolo González, entrenador del Espanyol, pidió a sus aficionados este sábado que disfruten de la buena situación de su equipo porque a lo largo de la temporada habrá momentos malos.

Después de ganar 0-1 al Getafe en el Coliseum el conjunto 'periquito' se asentó en la quinta plaza a cuatro puntos del Atlético de Madrid con un partido menos. Su entrenador, en rueda de prensa, avisó de que no todo será tan bueno a lo largo del curso.

"El otro día dije una cosa y no lo volveré a hacer. Lo único que dije es que el aficionado del Espanyol disfrute del momento. Que disfrute porque va a haber momentos malos. No hay que volverse loco, porque se pueden perder dos partidos. Yo me siento muy querido y valorado por los aficionados del Espanyol y estoy muy agradecido. Toda la vida. Cuando he estado jodido, me han levantado. Y eso no tiene nombre, es para estar agradecido toda la vida", dijo.

"Muy contento. Muy orgulloso de mis jugadores. Ganar cuatro partidos seguidos es muy complicado. Toca compartir de una manera u otra y hay que adaptarse. Si hoy no trabajan como han hecho hoy, es imposible ganar en el Coliseum", agregó.

Manolo expuso cuál fue el plan del Espanyol para ganar en Getafe y desveló que pidió a sus jugadores que no se equivocaran en la salida de la pelota porque un gol en contra en el Coliseum podía ser decisivo.

"Por eso hemos jugado con dos puntas, porque sabíamos que íbamos a tener que jugar en largo más de una vez. Si juegas con una referencia solo es más fácil para los centrales ganar los balones. Lo que no queríamos era tener pérdidas. Y atacar en dos pases mejor que en diez", señaló.

"Sabíamos que iba a pasar eso, que el Getafe nos iba a apretar y que si nos cogían en una salida de balón, remontar el partido después iba a ser muy difícil. Queríamos minimizar riesgos e intentar ser los más verticales posible", añadió.

Además, indicó que su deseo ahora mismo es que el Espanyol se mantenga en la misma línea de trabajo y, si consigue seguir así, los resultados dirán hasta dónde puede llegar.

"En Primera División o en cualquier categoría, los resultados se dan por situaciones de partido Los resultados se miden por los detalles de un partido y tenemos que competir bien y a ver hasta donde nos da. Queremos llegar a 42 puntos lo más pronto posible y luego nos plantearemos hasta dónde podemos llegar".

Por último, reconoció que aún recuerda la eliminación en la segunda ronda de la Copa del Rey tras perder 1-0 contra el Atlético Baleares:

"A mí me sigue quemando la eliminación en Copa. De hecho estoy bastante quemado con ese partido. Es una vergüenza ese partido. Puedes perder contra un equipo de Segunda RFEF. Yo he ganado estando en Segunda RFEF. Pero la vergüenza que hicimos ese día no tiene nombre. Eso me calienta mucho. Damos la cara, pero ese partido no la dimos", concluyó. EFE

EFE

