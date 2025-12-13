Espana agencias

Los pescadores vascos alertan de la situación del verdel y piden el cierre del caladero

San Sebastián, 13 dic (EFECOM).- La secretaria general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa, Miren Garmendia, ha alertado de la, a su juicio, situación "muy grave" en la que se encuentra la biomasa de verdel, al tiempo que ha reclamado el cierre de este caladero junto a un "plan serio" de recuperación de la especie.

Garmendia ha hecho estas declaraciones a EFE tras conocer este sábado la decisión de la Comisión Europea de rebajar un 70 % la cuota del verdel, reducción con la que los pescadores vascos no están satisfechos porque demandan la clausura total de esta pesquería, "a la vista de los informes científicos y de que la biomasa está por debajo del límite".

Según ha explicado Garmendia, la prohibición de pescar verdel hubiera evitado "que los países del norte, que llevan ya unos años sobrepescando esta especie, siguieran haciéndolo", así como adoptar medidas para que esta especie "se pueda recuperar" y apoyar "a la flota que más está sufriendo este descenso" que es la flota de anzuelo.

"Pero el acuerdo que se adoptado no ha sido ese", se ha lamentado la portavoz de los arrantzales (pescadores en euskera), quien ha aclarado que la "reducción drástica" que finalmente se ha decido se ha concretado "porque no puede ser de otra manera", pues desde hace unos años "el verdel no entra en el golfo de Bizkaia en los niveles de biomasa en los que solía hacerlo habitualmente".

Respecto al resto de especies, Garmendia ha aclarado que la situación de la anchoa y el bonito "es buena", mientras que el atún ha visto aumentada su cuota, algo que ha considerado "una buena noticia".

"En las especies que se están explotando de manera sostenible con un plan de gestión serio se están viendo los resultados positivos", ha concluido. EFECOM

