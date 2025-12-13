Los armadores consideran el acuerdo sobre las cuotas pesqueras el mejor resultado posible

Madrid, 13 dic (EFECOM).- El secretario general de la patronal de armadores, Javier Garat, ha considerado este sábado el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre las cuotas pesqueras como el mejor resultado posible para España, por la dificultad de la negociación, especialmente de los días en el mar Mediterráneo.

Garat ha asegurado a EFE que, "objetivamente, era prácticamente imposible conseguir un mejor resultado para España según las condiciones de la negociación y las propuestas de la propia Comisión Europea (CE)".

El responsable de Cepesca ha reaccionado así al acuerdo cerrado por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE la madrugada de este sábado sobre las posibilidades pesqueras en el Atlántico y en el Mediterráneo para 2026, que mantiene en 143 las jornadas de faena para los arrastreros mediterráneos.

Garat ha celebrado esos días en el mar en el Mediterráneo y ha señalado que es importante que para lograrlos la flota "no tenga que aplicar nuevas medidas" más allá de las que ya cumple en la actualidad para garantizar que la pesca sea sostenible.

En cuanto al Atlántico, ha dicho que hay noticias "buenas y malas" según la especie.

En la gamba roja del Mediterráneo, ha añadido, las posibilidades de captura se quedan como en 2025, en 708,3 toneladas.

Además, Garat ha valorado que el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, se haya comprometido públicamente en el Consejo a reformar el reglamento sobre el plan de recuperación de pesca del Mediterráneo que ha recortado durante años la actividad de la flota y que "es imprescindible que se modifique".

"Por su supuesto, a nuestros pescadores les hubiera gustado tener más días de pesca, porque lo necesitan. Pero sabiendo cómo se ha desarrollado la negociación, la posición de la Comisión Europea (CE) y las dificultades, gracias a la posición conjunta con Francia e Italia, España ha conseguido mantener los días", ha subrayado.

Respecto al Atlántico, ha habido "buenas y malas noticias", según el responsable de Cepesca.

Entre las positivas, ha celebrado el incremento del 60 % en la cuota del boquerón del golfo de Cádiz, del 8 % en el cupo de la anchoa del Cantábrico noroeste y la subida del atún rojo del 17 %.

España tendrá 1.155 toneladas más de atún rojo que en el año 2025, con lo que su cuota será de 7.938 toneladas.

Garat ha lamentado la reducción de la cuota de la cigala del golfo de Cádiz del 40 %, si bien ha valorado una declaración de la Comisión y de España sobre la realización de un nuevo estudio científico sobre el estado de la pesquería y determinar si es posible incrementar las capturas.

En el caso del abadejo, la reducción de cuota será del 13 % frente al 26 % propuesto al inicio de la negociación, mientras que en el lenguado se proponía un recorte del 28 % y ha quedado en el 9 %, y en la bacaladilla se rebaja un 40 %.

En la caballa (verdel o xarda) se queda la reducción en el 70 % -porque aún está pendiente de la negociación con Noruega, el Reino Unido y Feroe- y, por ello, se fija un Total Admisible de Capturas provisional donde se aplicará el 90 % del 30 % que les queda a los pescadores, según Cepesca. EFECOM

