Líder de PSOE de Santiago respeta dimisión de Fraga y defiende que se actuó con diligencia

Santiago de Compostela, 13 dic (EFE).- El secretario general del PSdeG-PSOE de Santiago de Compostela, Aitor Bouza, respeta la decisión de la secretaria de Igualdad de su partido, Silvia Fraga, de dimitir tras la denuncia por acoso sexual contra el ya expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé Roca, y ha defendido que ante este caso han actuado "con diligencia".

En declaraciones a EFE antes de participar en un acto municipal en Santiago, ha asegurado que se aplicó el protocolo y desde que se conoció por parte de la dirección gallega la denuncia "no pasaron ni 24 horas para que el señor Tomé fuera absolutamente apartado, dentro de lo que el partido puede, de todos sus cargos orgánicos e institucionales".

Así, el también diputado autonómico del PSdeG considera que "se hizo todo lo que se podía, dentro de la diligencia para proteger a la víctima que era lo más importante y sobre todo actuar con contundencia y rapidez, porque más rapidez yo creo que en este caso no se puede"

Por eso, ha dicho que respeta "todas las posturas y todas las opiniones", pero aparte de Silvia Fraga "hay cuarenta y pico personas más en la Ejecutiva gallega que también lo que demuestran es que hubo ese apoyo" a la víctima.

"El Partido Socialista es mucho más que puteros, cerdos, machistas y cualquier persona que haga una conducta contra una mujer, porque evidentemente el PSOE no es eso, es todo lo contrario. Somos todas y todos los militantes que apostamos por la igualdad", ha afirmado Bouza, tras manifestar el apoyo a las víctimas y la repulsa ante cualquier actitud y conducta machista.

Fraga dimitió ayer, viernes, de su cargo al frente de la Secretaría de Igualdad, según la dirección del PSdeG, por un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso, sobre cuya redacción no fue consultada y en la que tampoco se la nombraba, pues únicamente aparecía citada la responsable de Organización, Lara Méndez.

Bouza ha agradecido la labor de Fraga y "todo el trabajo que seguirá haciendo, estoy convencido, por la igualdad y por el feminismo". EFE

