Las mejores parejas del circuito se citan en la final de Barcelona

Barcelona, 13 dic (EFE).- Las dos mejores parejas de la clasificación mundial, la número uno formada por Agustín Tapia y Arturo Coello y la número dos integrada por Alejandro Galán y Federico Chingotto, cumplieron los pronósticos y se enfrentarán este domingo en la final de las 'Premier Padel Finals', el último torneo del calendario 2025.

No fallaron los números 1. Tapia y Coello buscarán este domingo su decimotercer título del curso, el primero en la capital catalana, después de superar en semifinales a la dupla argentina que conforman Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno (7-5 y 6-2).

El primer set fue un ejercicio de máxima igualdad, con seis opciones de rotura para cada pareja que no encontraron premio. El equilibrio se mantuvo hasta el tramo decisivo, cuando los números uno del mundo aprovecharon su séptima bola de rotura para cerrar el 7-5 definitivo.

En la segunda manga, el protagonismo fue para Arturo Coello, decisivo en ataque con 26 golpes ganadores. Su estado de forma permitió a la dupla hispano-argentina romper en dos ocasiones el servicio de sus rivales y sentenciar el encuentro con un claro 6-2.

Con este triunfo, los líderes del 'ranking' se clasificaron para una nueva final, en la que este domingo buscarán resarcirse del subcampeonato de la pasada temporada, al que llegaban como máximos favoritos tras no ceder un partido desde el Premier Pádel Málaga de julio, pero cayeron en la final ante Coki Nieto y Jon Sanz.

Por su parte, los números 2 tampoco fallaron en su cita y superaron a la leyenda Paquito Navarro y Jon Sanz, los números 4, en un duelo en el que demostraron el gran estado de forma que atraviesan, resolviendo el primer set de manera rápida y contundente, 6-2.

En la segunda manga, la dupla española elevó su intensidad y consiguió una rotura de servicio que puso el 2-0 en el marcador. Con un Sant Jordi volcado con Paquito Navarro, el impulso de las gradas permitió a la pareja local colocar el 3-0 en el luminoso.

A partir de ese momento, Galán y Chingotto recuperaron su plan de juego, mantuvieron la calma pese a las tres bolas de rotura salvadas por sus rivales y lograron colocar el 3-3. Navarro y Sanz cargaban el peso del juego en el argentino, pero los números dos del circuito supieron revolverse para sellar la clasificación con un 6-4 definitivo.

Navarro y Sanz, que ya anunciaron que no continuarán como dupla la próxima temporada, deberán conformarse con disputar el partido por el tercer puesto frente a Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno, que abrirá la matinal en la categoría masculina. EFE

