Las lluvias serán mañana fuertes en sureste y superarán los 180 litros por metro cuadrado

Madrid, 13 dic (EFE).- Las lluvias serán mañana muy fuertes y persistentes en zonas del sureste peninsular, y especialmente en el Levante, donde se podrían superar en algunos puntos acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha anunciado que irán además acompañadas de tormentas y de granizo.

En las islas Canarias montañosas, rachas muy fuertes de viento de componente norte al principio del día con chubascos y tormentas que en las vertientes norte se prevén fuertes y persistentes y que dejará acumulados significativos de nieve en cumbres de Tenerife.

Se mantendrá una situación de inestabilidad en buena parte del país debido a la influencia de la borrasca Emilia situada al suroeste de la península, por lo que predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con una tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste; y en el resto predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal.

Con alguna incertidumbre en función de la evolución de la borrasca, se prevén precipitaciones en ambos archipiélagos, en el Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, pudiendo acabar afectando de forma ocasional a otras regiones de la mitad sureste.

Es probable que sean fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional, en zonas del sureste y del Levante, oeste del Alborán y norte de las islas Canarias occidentales donde son probables en forma de nieve por encima de 1.800-2.000 metros. No se descarta alguna manga marina en litorales de Valencia.

Las temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla y pocos cambios en el resto predominando los descensos; las mínimas en aumentos en Canarias y entorno de la Ibérica sur, con descensos en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto; heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.

Soplará viento moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio; predominio de vientos de componente este en el resto del país. Se esperan moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico, e intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

GALICIA: Poco nuboso o despejado con nubes bajas matinales sobre todo en el interior de Lugo, que irán con brumas y nieblas persistentes y extensas asociadas que no se descartan en el Miño de Ourense. Temperaturas mínimas en descenso que será ligero o sin cambios en el interior sur; máximas en aumento en A Mariña y sin cambios relevantes en el resto. Probables heladas débiles en cumbres de la Montaña de Ourense y Lugo. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur y aumentando a moderado al final en el litoral.

ASTURIAS: Cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas de madrugada en el tercio norte con probables brumas matinales asociadas. Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto y extremo sur; máximas en ascenso en el tercio central, ligero en el resto. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.

CANTABRIA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas matinales en el extremo sureste, que pueden llevar asociadas brumas y nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso en el extremo sur; máximas en ligero ascenso en la mitad norte y sin cambios en el resto. Heladas débiles en zonas altas de Liébana y del extremo sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente sur y con intervalos de viento moderado al final.

PAÍS VASCO: Abundante nubosidad baja, con grandes claros desde el mediodía y aumentando al final a nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales y vespertinas, más persistentes en la mitad sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en la mitad sur y en ligero ascenso en el litoral. Viento flojo del sur con intervalos moderados desde el mediodía.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso, con brumas y nieblas que podrían ser localmente persistentes en la meseta. Durante la tarde aumentará a intervalos nubosos en zonas de montaña del este y sur. Temperaturas en descenso o máximas sin cambios en la meseta. Heladas débiles dispersas. Viento del este y noreste, flojo.

NAVARRA: Cielos nubosos, salvo en el Pirineo por la mañana que estará despejado, disminuyendo por la tarde a poco nuboso en todo el territorio salvo en las Sierras de Aralar y Urbasa y aumentando al final a cubierto en todas las zonas. Brumas y nieblas matinales, más persistentes en la Ribera. Temperaturas mínimas sin cambios relevantes; máximas en descenso en zonas de montaña, ligero en el Pirineo, y sin cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo variable tendiendo a sur y sureste durante las horas centrales y aumentando a moderado al final en la vertiente cantábrica.

LA RIOJA: Predominarán los intervalos de nubes bajas, con algunas brumas o nieblas matinales en el valle. Temperaturas sin cambios o en descenso. Heladas débiles en cotas altas. Viento variable flojo en la Ibérica y del este y sureste, flojo o moderado, en el valle.

ARAGÓN: Cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. Probables brumas y bancos de niebla en el sistema Ibérico y durante la mañana en la depresión del Ebro. Temperaturas con pocos cambios, salvo descensos locales. Heladas débiles en el Pirineo, sin descartar en el sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en la segunda mitad del día.

CATALUÑA: En el litoral y el prelitoral, nuboso con precipitaciones débiles avanzando de sur a norte por la tarde; en el resto, cielo poco nuboso aumentando a intervalos nubosos a últimas horas. Probables brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo. En el litoral, viento del nordeste moderado, rolando a este al final del día; en el resto, viento flojo de dirección variable.

EXTREMADURA: Cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Viento de componente este, flojo con algunos intervalos moderados.

MADRID: Intervalos nubosos aumentando a nuboso. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en la Sierra. Posibles precipitaciones débiles y dispersas al final de la tarde en la Sierra, que podrían ser en forma de nieve por encima de 2200 metros. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en la Sierra. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Sierra. Vientos flojos del nordeste que tenderán a variables al final del día.

CASTILLA - LA MANCHA: Cielos nubosos y con intervalos nubosos aumentando progresivamente la nubosidad de sur a norte a lo largo del día para quedar nubosos o cubiertos en toda la Comunidad. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña y en el extremo oriental de Albacete donde pueden ser más persistentes. Lluvias débiles en el sur de Albacete durante la mañana que se extenderán hacia el norte y el oeste acompañadas de chubascos por la tarde siendo menos probables, frecuentes, e intensas en Toledo, Guadalajara y en la mitad occidental de Ciudad Real y que, en el sur y sureste de Albacete, pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados del este y nordeste.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos en general débiles a moderados, avanzando de sur a norte, localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, y zonas adyacentes, que pueden ir acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso o sin cambios. En el litoral, viento del nordeste moderado; en el resto, viento flojo a moderado del este y nordeste, salvo en Castellón, donde será de componente norte.

MURCIA: Cielos cubiertos acompañados de chubascos persistentes y tormentosos, localmente fuertes. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso. Vientos moderados de componente este.

ISLAS BALEARES: Cielo nuboso con precipitaciones ocasionales, sin descartar algún chubasco localmente fuerte en Ibiza y Formentera a partir de la tarde que podría ir acompañado de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado de componente este.

ANDALUCÍA: Predominio de los cielos poco nubosos en la vertiente atlántica. En el resto, cielos muy nubosos acompañados de chubascos, especialmente intensos y persistentes en el tercio oriental, donde serán localmente fuertes e irán acompañados de tormentas. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente este. Levante fuerte en litoral mediterráneo, con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día.

CANARIAS: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, donde se prevén lluvias ocasionales que serán más probables y frecuentes en la provincia occidental. No se descartan chubascos localmente fuertes, pudiendo estar acompañados de aparato eléctrico durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios salvo ascenso de las mínimas en medianías y cumbres orientadas al norte y ligeros ascensos de las máximas en vertientes sur de las islas montañosas. Heladas débiles en cumbres de las islas centrales y de La Palma. Viento de componente norte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes este y noroeste de las islas montañosas así como en cumbres expuestas a primeras horas, disminuyendo durante la mañana. EFE