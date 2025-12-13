Espana agencias

La Liga F expone sus fortalezas y estrecha lazos con el fútbol brasileño

Guardar

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, valoró la experiencia de la competición profesional española como modelo de gestión, profesionalización y crecimiento sostenible, al mismo tiempo que dio los primeros pasos para entablar una relación con el fútbol brasileño, durante un foro celebrado en Sao Paulo.

El Congreso de Fútbol Femenino organizado por la Federación Paulista de Fútbol (FPF), un foro de referencia que reunió a los principales agentes del ecosistema del fútbol femenino brasileño, fue el escenario en el que Álvarez desgranó la actualidad del fútbol profesional femenino en España, el proceso de creación y consolidación de Liga F y su llegada a la presidencia, según informó la Liga F este sábado en un comunicado.

Además, la presidenta destacó la importancia de la profesionalización como eje vertebrador del desarrollo del fútbol femenino, subrayando el papel de la gobernanza, la sostenibilidad económica, la integridad de la competición y el fortalecimiento de los clubes como pilares esenciales del proyecto.

"La profesionalización no es solo una meta, es un proceso que exige estructura, coordinación y compromiso de todos los actores. Compartir este camino con federaciones como la Paulista nos permite crecer juntos y afrontar con mayor solidez los retos del futuro", remarcó.

Asimismo, Liga F y la Federación Paulista abordaron el inicio de un marco de cooperación institucional, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en materia de profesionalización, organización de competiciones y desarrollo estructural.

En el marco del foro, Álvarez también mantuvo una reunión y un almuerzo de trabajo con el presidente de la FPF, Reinaldo Carneiro, el vicepresidente y leyenda del Deportivo de la Coruña, Mauro Silva, y la directora de Fútbol Femenino, Kin Saito, en la sede de la Federación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento

El programa Transita Cultura arranca en tres cárceles españolas para promover oportunidades artísticas entre internas y favorecer su reintegración, según el Ministerio de Cultura, que subraya la colaboración con museos y compañías teatrales nacionales

Las mujeres presas en Estremera,

Morant afirma que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia"

Diana Morant subraya que la exafiliada, arrestada por supuesto fraude en contrataciones, ya no pertenece al partido y debe responder ante los tribunales, evitando más comentarios por la confidencialidad decretada en la investigación de la Guardia Civil

Morant afirma que le "da

Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular

La defensa de Koldo García sostiene que la falta de respuesta judicial sobre su solicitud para intervenir en el caso afecta gravemente su derecho de defensa, pidiendo al juzgado una resolución urgente para ejercer plenamente sus garantías procesales

Koldo García insiste y vuelve

Aznar lamenta la "falta de espacios de centralidad" en un momento en el que "el diálogo político es imposible"

Durante la presentación de su último libro en Pozuelo de Alarcón, el ex presidente advirtió sobre el deterioro del clima político en España, alertando sobre el desafío de reconstruir consensos y la amenaza que representa la polarización creciente

Aznar lamenta la "falta de

Guardiola pide a los votantes "defraudados" con el PSOE "un voto de confianza" para tener "un Gobierno limpio"

Guardiola pide a los votantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe a los Trinitarios con

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez queda en libertad: la Fiscalía no pide prisión para los tres detenidos y considera suficientes las medidas cautelares

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas