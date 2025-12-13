Espana agencias

La India investiga el caos en la visita de Messi entre acusaciones de corrupción política

Guardar

Nueva Delhi, 13 dic (EFE).- Las autoridades de la India anunciaron este sábado una investigación tras los disturbios que obligaron a evacuar al futbolista Lionel Messi de un estadio en la ciudad occidental de Calcuta, un incidente que ha derivado en acusaciones de corrupción política y estafa contra los organizadores.

La crisis estalló después de que la visita del astro argentino tuviera que ser interrumpida a los 22 minutos por el lanzamiento de objetos y la invasión del perímetro de seguridad.

"Profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión presenciada hoy en el Salt Lake Stadium", dijo en un comunicado la jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee.

Banerjee además anunció la creación de un comité encabezado por el juez retirado Ashim Kumar Ray, con el mandato de depurar responsabilidades sobre los fallos de seguridad que pusieron en riesgo a la estrella del Inter Miami y provocaron cargas policiales en la ciudad.

El viceministro de Educación indio, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber "secuestrado" el evento y provocado el desastre por un esquema de corrupción en la venta de entradas.

La polémica se originó en el interior del Salt Lake Stadium, donde miles de aficionados denunciaron una estafa tras pagar entradas de alto costo y ver cómo un muro de políticos y funcionarios bloqueaba la visión del jugador para tomarse fotografías, impidiendo el espectáculo deportivo.

Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Cinco años y medio de prisión para un expresidente de DYA Vizcaya por apropiación indebida y falsedad contable

El tribunal ha dictado castigos ejemplares para los responsables de desviar casi tres millones de euros de una organización benéfica, señalando una operación fraudulenta mediante transferencias sin justificación y en perjuicio de la propia entidad

Cinco años y medio de

Desarticulan un laboratorio de cocaína en Sorbas (Almería) y detienen a tres personas

Infobae

Líder de PSOE de Santiago respeta dimisión de Fraga y defiende que se actuó con diligencia

Infobae

Teresa Peramato toma posesión como nueva fiscal general ante el tribunal que condenó a García Ortiz

Referentes del ámbito judicial y autoridades acudieron a la toma de funciones de Peramato, reconocida especialista en violencia de género, en una ceremonia marcada por el clima de tensión tras la condena a su antecesor por revelación de secretos

Teresa Peramato toma posesión como

PP registra un paquete de enmiendas para mejorar la protección al menor en entorno digital

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pesadilla antes de Navidad en

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los pescadores españoles respiran aliviados: la Unión Europea aprueba 143 días de faena para 2026 y no recortará el plazo tras unas duras negociaciones

Las familias españolas pagarán la cena de Navidad más cara de Europa: 82 euros de media, tras subir un 22% este año

La Navidad llega con la cesta más cara en cinco años: los precios de alimentos como el turrón, la cigala o el jamón se disparan hasta un 173%

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas