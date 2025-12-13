Espana agencias

La India blinda con 4.000 policías y advertencias de "acciones severas" la visita de Messi

Nueva Delhi, 13 dic (EFE).- Las autoridades de la India han desplegado un operativo de 4.000 policías y han impuesto un cronograma estricto para blindar este sábado la visita de Lionel Messi en la ciudad de Hyderabad, en respuesta a los disturbios que obligaron a evacuar al jugador horas antes en la oriental Calcuta.

La policía de la ciudad sureña ha emitido una advertencia en declaraciones a los medios de que tomará "acciones severas" contra cualquier mala conducta de los aficionados, para evitar que se repitan las imágenes de violencia que marcaron la primera etapa del "G.O.A.T. India Tour" en Calcuta y que terminaron con la detención del organizador principal.

El comisionado de Policía regional, G. Sudheer Babu, aseguró que se ha establecido un perímetro de seguridad de múltiples capas alrededor del estadio de Uppal y que toda la zona ha sido barricada para garantizar que el astro argentino y sus acompañantes, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, no corran riesgos.

Para contrarrestar la incertidumbre que detonó la ira de los aficionados en Bengala Occidental, las autoridades de Hyderabad han publicado una agenda "minuto a minuto" que dicta cada movimiento del evento desde el saque inicial a las 19.50 horas hasta la salida de los dignatarios a las 21.00 horas.

El líder de la oposición nacional, Rahul Gandhi, y el jefe de Gobierno del estado, A. Revanth Reddy, escoltarán a los futbolistas durante las actividades programadas, que incluyen una tanda de penaltis y clínicas con niños, actuando como garantes institucionales del orden.

El despliegue de seguridad busca rescatar la imagen de la gira internacional después de que en Calcuta la policía tuviera que cargar contra la multitud y el gobierno regional pidiera perdón por lo que calificó como una mala gestión de los organizadores.

La aparición de Messi en Calcuta duró apenas 22 minutos y fue interrumpida por el lanzamiento de botellas y sillas por parte de miles de aficionados que gritaban "estafa" por la brevedad del evento, lo que derivó en cargas policiales y la detención del organizador. EFE

