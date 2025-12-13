Espana agencias

La española Ferrovial es incorporada al índice Nasdaq-100

Washington, 12 dic (EFECOM).- La empresa española Ferrovial fue incorporada este viernes al índice Nasdaq-100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el mercado estadounidense Nasdaq.

La multinacional española especializada en infraestructuras y servicios, con actividad en construcción, fue incluida junto a seis empresas más al índice, mismo que eliminó a otras seis y los cambios entrarán en vigencia el 22 de diciembre, antes de la apertura del mercado.

La compañía, que debutó en 2024 en la Bolsa de Nueva York (NYSE) mediante una cotización directa, ingresó junto a Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ( ALNY ), Insmed Inc. ( INSM ), Monolithic Power Systems, Inc. ( MPWR ), Seagate Technology Holdings plc ( STX ) y Western Digital Corp. ( WDC ).

Tras la reconstitución de este año, seis empresas serán eliminadas del índice: Biogen Inc. ( BIIB ), CDW Corporation ( CDW ), GlobalFoundries Inc. ( GFS ), Lululemon Athletica Inc. ( LULU ), ON Semiconductor Corporation ( ON ) y The Trade Desk, Inc. (TTD).

La empresa española trasladó en 2023 su sede corporativa a Países Bajos y en 2024 inició su cotización directa en la Bolsa de Nueva York, que fue anunciada como una medida para mejorar su acceso a capital y aumentar su visibilidad en el principal mercado financiero del mundo.

La inclusión en el Nasdaq-100 refuerza ese posicionamiento y consolida a Ferrovial como una de las compañías internacionales de infraestructuras con mayor presencia en los mercados estadounidenses. EFECOM

