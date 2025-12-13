La C.Valenciana valora el acuerdo de pesca y lo ve resultado del esfuerzo y de la presión

València, 13 dic (EFECOM).- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha valorado el acuerdo de pesca de la UE establecido en 143 días, del que ha dicho es resultado "del esfuerzo y los sacrificios" de los pescadores durante años, y de "la presión constante" del sector y de los que han estado a su lado.

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han cerrado en la madrugada de este sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días.

El conseller ha destacado que, por primera vez en seis años, se recuperan días de pesca, rompiendo con "cinco años de un plan socialista del Mediterráneo que ha liderado una etapa aciaga de recortes injustificados".

"Ahora, con un comisario sensato, se están haciendo las cosas con sentido común", ha manifestado en un comunicado remitido por la Generalitat.

Ha recordado que la continuidad de los 143 días está vinculada a la aplicación de medidas de sostenibilidad y compensación, y ha señalado que la pesca mediterránea "no necesita propaganda, necesita decisiones con sentido común y respeto a quien sostiene empleo y economía en el litoral”.

En este sentido, ha insistido en que el objetivo es consolidar esta primera corrección y seguir ganando margen, acreditando con datos la mejora del stock pesquero y defendiendo en Europa un marco regulatorio que permita trabajar. EFECOM