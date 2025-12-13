La borrasca Emilia impide a la UD Las Palmas viajar a Ceuta y lo hará el domingo

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- Las complicadas condiciones meteorológicas que ha generado en Canarias la borrasca Emilia han impedido a la UD Las Palmas volar este sábado a Tetuán (Marruecos), para jugar el domingo en Ceuta.

Según informó el club en redes sociales, el equipo tiene previsto desplazarse este domingo a primera hora.

La UD Las Palmas debe jugar este domingo a las 21.00 horas (hora local) en el estadio Alfonso Murube de Ceuta contra el equipo local, en la jornada 18 de LaLiga Hypermotion.

El club grancanario había contratado para el viaje un vuelo chárter a Tetuán. EFE