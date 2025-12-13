Koke adelanta al Atlético en el primer tiempo (1-0), con un gol anulado al Valencia

Madrid, 13 dic (EFE).- Un gol de Koke Resurrección en el minuto 17 adelanta al Atlético de Madrid al descanso de su partido contra el Valencia, al que le anularon un tanto de Pepelu por fuera de juego previo de Hugo Duro en el 37. EFE

Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento El programa Transita Cultura arranca en tres cárceles españolas para promover oportunidades artísticas entre internas y favorecer su reintegración, según el Ministerio de Cultura, que subraya la colaboración con museos y compañías teatrales nacionales

Morant afirma que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia" Diana Morant subraya que la exafiliada, arrestada por supuesto fraude en contrataciones, ya no pertenece al partido y debe responder ante los tribunales, evitando más comentarios por la confidencialidad decretada en la investigación de la Guardia Civil

Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular La defensa de Koldo García sostiene que la falta de respuesta judicial sobre su solicitud para intervenir en el caso afecta gravemente su derecho de defensa, pidiendo al juzgado una resolución urgente para ejercer plenamente sus garantías procesales

Aznar lamenta la "falta de espacios de centralidad" en un momento en el que "el diálogo político es imposible" Durante la presentación de su último libro en Pozuelo de Alarcón, el ex presidente advirtió sobre el deterioro del clima político en España, alertando sobre el desafío de reconstruir consensos y la amenaza que representa la polarización creciente