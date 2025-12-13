Juzgan a 17 miembros de una red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales

Granada, 13 dic (EFE).- La Audiencia de Granada juzgará en enero a 17 acusados de formar parte de una organización dedicada al narcotráfico, una red liderada por una pareja que se enfrentan a penas de hasta 18 años de cárcel por distribuir droga desde Dúrcal (Granada) a Europa y que blanqueaba después las ganancias con compras y donaciones.

Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, un matrimonio lideraba esta red internacional activa al menos desde 2014 y que utilizaba una vivienda alquilada en un polígono de Dúrcal (Granada) para almacenar, vender y custodiar la droga que luego distribuía por Europa.

Los cabecillas de la organización criminal se enfrentan además al pago de más de 6 millones de euros en multas.

La pareja contaba con colaboradores fijos con responsabilidades repartidas, desde conductores que transportaban la droga en camión o llevaban vehículos lanzadera para proteger los envíos a procesados que se encargaban de funciones logísticas, seguridad, vigilancia o búsqueda de mercancía de la que hacer acopio.

La Guardia Civil que investigó la causa logró la autorización judicial necesaria para registrar la base de Dúrcal en octubre de 2017, un registro en el que localizaron bolsas con diferentes cantidades de dinero, desde más de 35.000 euros a cerca de 20.000, y cerca de 50 kilos de marihuana valorada en más de 69.000 euros.

Días antes de ese registro y como fruto de la investigación policial, la Guardia Civil interceptó en Milagros (Burgos) un camión cargado con 183 kilos de resina cannabis y otros 257 de marihuana valorados en más de 730.000 euros.

Estas dos intervenciones se sumaron a otras registradas en octubre de 2017 y en las que también se intervino droga que la red iba a transportar a Europa desde Dúrcal.

Según la Fiscalía, los líderes de la red, sin un trabajo conocido, decidieron introducir las "ingentes ganancias" del narcotráfico en el mercado legal, para lo que utilizaron a su sobrina, también procesada, para crear una explotación ganadera y hotelera.

Compraron entonces una finca en Órgiva (Granada) por 300.000 euros y realizaron reformas valoradas en 469.000 euros.

Además, sumaron terrenos por donaciones y compraventas tasadas muy por debajo del valor real, adquirieron coches de alta gama y una explotación ganadera y agrícola, una cabaña equina y una finca lechera que les permitió blanquear más de 366.000 euros.

El ministerio público ha apuntado que la pareja tenía un patrimonio real valorado en 1,3 millones de los que 1.058.000 no se puede justificar de manera legal. Además, pusieron bienes a nombre de terceros, de familiares e incluso de sus cuatro hijos menores de edad, algunos con beneficios declarados de más de 30.000 euros.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de tráfico de drogas y dos más de blanqueo de capitales y ha pedido para la pareja penas de 18 y 13 años de cárcel, y el pago de hasta 6 millones en concepto de multas.

Los otros 15 acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y ocho años de cárcel y todos serán juzgados en ocho sesiones que se celebrarán desde el 19 de enero en la Audiencia de Granada. EFE

