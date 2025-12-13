Espana agencias

Junqueras pide "hechos y compromisos" para regenerar la democracia y frenar a la derecha

Barcelona, 13 dic (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este sábado "hechos y compromisos firmes" para regenerar la democracia ante los casos de abusos sexuales en los partidos, la corrupción política y frenar el ascenso de la derecha.

Junqueras ha lanzado esta propuesta en un mensaje en las redes sociales tras los casos de abusos sexuales en el seno del PSOE y las nuevas detenciones esta semana por casos de corrupción de militantes de ese partido.

"Los que abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia", dice Junqueras, quien argumenta que "en el estado español, la corrupción es sistémica y estructural, como tantas veces se ha demostrado en el PP y el PSOE", "y, también, en otros ámbitos", puntualiza.

En ese escenario, sostiene el dirigente republicano, "hacen falta hechos y compromisos firmes para democratizar estamentos, donde la democracia no ha llegado".

"Hacen falta hechos y compromisos firmes para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción", incide Junqueras.

A su juicio, "frenar a la extrema derecha y la derecha extrema es, siempre, un deber innegociable, pero no se hace solo diciéndolo, sino también demostrando que somos mejores". EFE

EFE

Infobae
