Juanlu, novedad en una lista con 10 bajas del primer equipo y 8 jugadores del filial

Sevilla, 13 dic (EFE).- El carrilero Juanlu Sánchez, ya recuperado de un problema en el muslo izquierdo sufrido en la Copa ante el Extremadura, es la gran novedad en la convocatoria del Sevilla para recibir el domingo al Real Oviedo, un partido para el que técnico argentino Matías Almeyda tiene diez bajas del primer equipo y ha citado a ocho jugadores del filial.

Además de Juanlu, en la lista de veintidós convocados anunciada por Almeyda en la tarde de este sábado también han entrado el atacante Alfon González y el central Ramón Martínez, después de haber superado esta semana un proceso febril y un golpe en un cuádriceps, respectivamente.

Son bajas definitivas los defensas Kike Salas y el chileno Gabriel Suazo, y el extremo belga Adnand Januzaj, que se incorporaron el jueves al grupo tras diversas dolencias, al igual que el central César Azpilicueta, quien sufrió una lesión en los aductores del muslo izquierdo en la sesión del jueves, y el meta noruego Orjan Nyland, con otra en el sóleo.

Continúan lesionados, además, dos centrales, el brasileño Marcao Teixeira y el francés Tanguy Nianzou, y el extremo suizo Rubén Vargas, y tampoco podrán jugar ante el Oviedo por sanción el mediapunta Gerard Fernández 'Peque' y el delantero canterano Isaac Romero, que cumplirá su segundo partido de castigo tras su expulsión frente al Betis.

Ante la plaga de lesiones, Matías Almeyda ha llamado a ocho futbolistas con ficha del Sevilla Atlético (Primera RFEF): los porteros Alberto Flores y el argentino Lorenzo Luchino; los defensas Íker Muñoz, Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso'; el mediocentro Manu Bueno; el extremo Miguel Sierra; y el delantero Álex Costa.

La convocatoria del Sevilla está formada por los porteros Odysseas Vlachodimos, Alberto Flores y Lorenzo; los defensas Carmona, Juanlu, Cardoso, Ramón Martínez, Castrín, Íker Muñoz y Oso; los centrocampistas Mendy, Sow, Manu Bueno, Jordán, Gudelj y Agoumé; y los atacantes Alfon, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis, Akor Adams y Álex Costa. EFE