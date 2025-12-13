Espana agencias

José Sacristán: Soy un privilegiado, si me quejara sería un miserable

Laura Ramírez

Huelva, 13 dic (EFE).- Un privilegiado dentro del mundo de la cultura, así se considera José Sacristán, quien, a sus 88 años, asegura en una entrevista con EFE que si se quejara "sería un miserable", ya que a lo largo de su carrera ha podido contar con la fidelidad de un público que siempre responde a sus propuestas.

Lo ha manifestado coincidiendo con su presencia este fin de semana en el Gran Teatro de Huelva para representar la obra que le tiene de gira por España, 'El hijo de la cómica', su última propuesta que protagoniza, adapta y dirige y en la que rinde homenaje a su "amigo y maestro", el también actor Fernando Fernán Gómez.

Considera "temerario" hacer un diagnóstico sobre la situación actual del hecho cultural o el teatro en España: "Es algo complejo, me gustaría que fuera todo mejor, que la gente leyera más, que la gente fuera más al teatro" pero "tampoco podemos presumir en este país de que hayamos tenido épocas... ahí nos vamos manejando con la cultura, con distintos aspectos de la vida intelectual o moral".

En cuanto a la oferta teatral, se ha mostrado convencido de que "no hay una producción que atienda a los gustos de una clase o edad determinada y descuide otras", es decir, no advierte una polarización: "En el mundo en el que estamos hay una unas ofertas de entretenimiento y la gente elige".

"Yo creo que hay una oferta que se escribe, que se produce teatro en todas direcciones y unos funcionan mejor y otros no tanto, como siempre ha sido", ha señalado.

Dentro de esa oferta, él llega ahora, después de propuestas de Antonio Machado, Vargas Llosa, de David Mamet o de Miguel Delibes, con 'El hijo de la cómica', un monólogo que estrenó el pasado 24 de octubre en el que pretende contar la infancia, la adolescencia y los primeros años de la juventud de Fernán Gómez.

La obra, producida por Pentación Espectáculos, es una adaptación de la primera parte de 'El tiempo amarillo 1921-1943', memorias en el que Fernán Gómez narró su vida desde su nacimiento hasta finales del siglo XX.

Para él fue un privilegio haber sido su amigo y lo que quiere con este montaje es que el público "conozca todo lo que contaba Fernando de él mismo y de la España de su tiempo que tiene mucho que ver con Galdós, con Baroja, con Barea... Son pequeños episodios nacionales".

"Entendí que había que dar a conocer esto. La gente conoce de Fernando su carácter, su talento, pero lo que no tiene ni idea es cómo fue su infancia, su adolescencia y cómo era la España de su tiempo", ha apuntado.

Realiza ese relato "a través de los personajes de él mismo de niño, de adolescente, de jovencillo -hasta que cumple 24 años- y de los personajes que le rodearon como su madre, su abuela, compañeros de colegio...".

La obra sirve además para dar a conocer o traer al presente "la España de su tiempo, los acontecimientos que ocurrieron durante esos años como el golpe de Primo de Rivera, la proclamación de la República o la guerra".

No entra en sus planes realizar una adaptación del resto de las memorias porque lo que no cuenta en esta obra "la gente lo conoce". "Me interesaba mucho contar precisamente dónde empieza todo lo que luego fue Fernando Fernán Gómez, dónde empieza y qué circunstancias se dieron entonces", detalla.

Hasta el momento no puede sino dar las gracias públicamente por la respuesta recibida por parte del público que "está incluso muy por encima de la mejor de las expectativas en cuanto a la calidad y la cantidad".

"Estamos muy muy satisfechos; en todos y cada uno de los sitios por los que ha pasado 'El hijo de la cómica' la respuesta está siendo formidable", subraya, a la vez que confía en que siga siendo así y confiesa que ha decidido centrar su actividad profesional en el teatro.

"Amo profundamente el cine, las cámaras y la televisión y lo que pasa es que he decidido que ya que no madrugo más, ni paso frío en invierno en exteriores ni calor en verano; en el teatro resuelvo mejor mis cosas, hago mejor lo que quiero y estoy más a gusto". EFE

