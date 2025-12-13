Jon Ansotegi: "Hemos estado más acertados que el rival"

A Coruña, 13 dic (EFE).- Jon Ansotegi, entrenador de la Real Sociedad B, destacó el “gran partido” que este sábado firmó su equipo en Riazor, donde sumó la primera victoria del curso a domicilio tras golear 0-3 al Deportivo.

“Sabíamos que, si sólo nos dedicábamos a defender, no íbamos a hacer nada. Creo que hoy hemos aprovechado nuestros momentos. Hemos sabido sufrir y nuestro portero también ha sacado alguna. Creo que hemos estado más acertados que el rival, ahí estuvo la clave”, manifestó el técnico tras el partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Durante su comparecencia ante los periodistas, y pese a la contundencia del resultado, el preparador del filial ‘txuri-urdin’ dijo que a él no le pareció “un partido plácido”.

“Creo que hemos tenido que pelear, hemos tenido que ganar cada duelo, cada caída, y desde ahí empezar a jugar. Sí que es verdad que en algún momento hemos tenido esa tranquilidad que en otros partidos nos ha faltado para descansar con el balón, pero no he visto un partido plácido”, expuso.

Finalmente, Ansotegi eludió responder si se siente preparado para dar el salto al primer equipo ante las dudas sobre la continuidad de Sergio Francisco.

“No sé si -Sergio- está en duda o no, a mí no me han confirmado nada. He estado muy centrado en este partido y nada más. Para mí, Sergio es un amigo y un gran entrenador. No sé nada más”, concluyó. EFE

