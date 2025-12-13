Espana agencias

Joan Plaza: "Los árbitros no creo que nos hayan pitado a favor"

Andorra La Vella, 13 dic (EFE).- Joan Plaza, entrenador del MoraBanc Andorra, cuestionado por las quejas de Ramón Díaz sobre la tripleta arbitral tras su derrota en el Principado fue tajante. "Los árbitros no creo que nos hayan pitado a favor".

Insistió en su comentario. "Al técnico del Granada le tengo mucho respeto y le he felicitado por el partido que han hecho. Está en crecimiento y cuando empiezas en este mundo siempre ves fantasmas dónde no los hay. Nosotros no podemos jugar así y tenemos que ser solventes. El arbitraje no ha participado de nuestra victoria".

Fue crítico, como siempre, pese al triunfo contra el Coviran Granada. "Sabíamos que iba a ser muy difícil ganar a Granada ya que venían con el agua al cuello. Ganaron al Valencia, hacen todo tipo de trampas y trucos a nivel defensivo y ofensivo y nosotros queríamos evitar regalos. La ansiedad nos ha podido. Se ha ganado y a ver si somos capaces de aprender de nuestros errores porque si juegas en equipo tienes que ser más responsable".

Tuvo elogios para el Coviran Granada. "Nos lo han puesto muy difícil. No merecen estar dónde están y no podemos ir a competir a intercambiar errores contra ellos y lo hemos hecho. Ahora queremos llegar a las seis o siete victorias antes de acabar la primera vuelta y vamos sumando".

Insistió en la ansiedad. "Nos ha pesado a nivel de toneladas. Cuando juegas para no bajar es complicado y el Granada venía aquí con el agua al cuello y eso les hace ser un rival complicado. Nosotros hemos hecho regalos que no podemos hacer tanto en ataque como en defensa. Además estos errores los han hecho jugadores experimentados. ¿Porque? Por que somos así y la cabeza es la hostia".

Hablo del parón por las Ventanas FIBA. "Nos ha perjudicado con falta de ritmo y a ver si conseguimos volver al nivel de antes. Hay mucho por mejorar antes de visitar al Casademont Zaragoza", sentenció Joan Plaza. EFE

