Jagoba Arrasate: "Necesitábamos la victoria como el comer"

Palma, 13 dic (EFE).- El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, dijo tras el partido ante el Elche (3-1) que necesitaban "la victoria como el comer" después de los empates contra Osasuna y Oviedo.

"Hay que mantener la calma, hemos empezado en descenso y ahora adelantamos a cuatro equipos, está muy igualado pero necesitábamos la victoria como el comer. Estoy contento porque es la primera vez que tenemos más puntos que jornadas. Es importante para ir en hora de cara a ese primer objetivo", explicó con un tono más desenfadado que en las últimas semanas.

"Hemos hecho un partido muy inteligente. El Elche quiere que vayas porque tienen un jugador más y el público también, pero tenemos que interpretarlo y lo hemos hecho bien. Nos ha faltado eficacia en el primer tiempo y los dos últimos goles no son normales. Han tenido la posesión, pero no recuerdo una gran ocasión suya", destacó.

El Mallorca se repuso tras el tanto en propia puerta de Maffeo y Arrasate lo resaltó: "Es un mazazo grande y tienen tanto balón que no es fácil aguantar, el cuerpo te pide ir, pero hemos sido un equipo maduro, el tercer gol ha sido un escándalo y conseguimos una victoria merecida. Primero con el palo de Jan y luego la de Muriqi piensas: ¿Hoy tampoco? Te dura lo que te dura porque estás tan metido que no te puedes anclar en eso".

Este triunfo supone el séptimo partido consecutivo sin perder del Mallorca en Son Moix. "Tenemos algún empate más de lo que tocaba, pero mejorar en casa era una asignatura pendiente respecto al año pasado. Hemos mejorado, pero los números fuera no son buenos a pesar del empate en Oviedo y la victoria en Sevilla", remarcó.

Arrasate perderá a Omar Mascarell, hombre destacado del partido, porque se marcha a la Copa África, y bromeó con su posible renovación: "Omar se irá muy contento, pero si le añades gol y semejante asistencia, se va a ir muy feliz. A lo mejor es él ahora quien no quiere renovar". EFE

