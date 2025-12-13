Espana agencias

Irene de Miguel señala que "el PP no necesita a Vox para convertir esta tierra en un vertedero"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha mostrado este sábado su rechazo a las plantas de biogás "que han salido como champiñones en Extremadura", tras lo que ha aseverado que el PP "no necesita a Vox para convertir esta tierra en un vertedero".

De Miguel se ha pronunciado de esta forma en la concentración que las plataformas contra estas plantas han desarrollado este sábado en la Plaza de España de Mérida, en la que ha criticado que la presidenta de la Junta, María Guardiola no tiene "ningún respeto" por los pueblos extremeños ni por las personas que habitan en ellos., ha dicho.

"Los más de 18 proyectos de plantas de biogás que hay en Extremadura son una prueba de esta falta de respeto que tiene el Partido Popular por el medio rural", ha resaltado la candidata de la confluencia electoral, que ha añadido que este tipo de políticas condenan a la región a "seguir siendo una tierra de sacrificio, una tierra donde solo vienen las empresas a contaminar, a traernos sus residuos y a a dejarnos aquí solamente migajas".

Por eso, De Miguel ha propuesto un giro de 180 grados "para poder ser dueños de nuestro propio destino"", para lo que ha abogado por "generar beneficios directos en el territorio, y está claro que las plantas de biogás lo único que contribuyen a a expulsar a la gente", ha insistido.

De hecho, De Miguel ha asegurado que este tipo de proyectos "solo vienen a contaminarnos, a crear un ambiente maloliente, que daña la salud de los vecinos y vecinas".

La candidata de Unidas por Extremadura ha asegurado que uno de los pueblos donde se pretende instalar una de esas plantas "ya tiene la peor esperanza de vida de la región", en referencia a La Coronada, donde además ha recordado hay instalado ya un macrovertedero, señala esta formación en nota de prensa.

Por todo ello, ha insistido en que Unidas por Extremadura se opondrá a la instalación de estos proyectos "que vienen solamente al calor de las ayudas europeas, en nombre de empresas que no son ni extremeñas, y que de sus impuestos los pagan fuera", tras lo que ha aseverado que "los pueblos son para vivir y no son para almacenar los residuos que otros territorios no quieren", concluye.

