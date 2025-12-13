Espana agencias

Irán implementa la subida de precios de la gasolina para los grandes consumidores

Teherán, 13 dic (EFECOM).- Irán ha comenzado a implementar este sábado la subida de precio de la gasolina para los conductores que consuman más de 160 litros al mes, lo que representa el primer aumento de tarifa desde 2019, cuando se desataron protestas a nivel nacional por dicha alza en la que se registraron centenares de muertos.

Desde la medianoche del viernes, se ha introducido un tercer precio de la gasolina de 50.000 riales, o 0,03 euros, para los usuarios que superen los 160 litros mensuales, tal como aprobó a finales de noviembre el Consejo de Ministros iraní.

El Gobierno mantiene el acceso de la población a 60 litros mensuales de gasolina por 15.000 riales el litro, o 0,01 euros; y, si se sobrepasa esa cantidad, el coste se duplica hasta 30.000 riales, o 0,02 euros, hasta los 100 litros.

Esos subsidios cuestan al Estado iraní cerca de 70.000 millones de euros anuales, o casi un 20 % de su presupuesto nacional, y el doble de sus exportaciones de petróleo, según datos de la Cámara de Comercio.

Los precios subvencionados se mantienen desde 2019, cuando se produjo la última subida que desató unas protestas que causaron más de 300 muertos, y, según analistas, desde entonces no se ha incrementado la tarifa por temor a nuevas manifestaciones.

La República Islámica de Irán tiene uno de los precios del combustible más bajos del mundo, por debajo incluso que el agua, pero las autoridades llevan meses discutiendo la necesidad de elevar los costes dada la maltrecha economía del país persa, que sufre una inflación del 40 % y cuya moneda se encuentra en continua devaluación. EFECOM

