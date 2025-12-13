Imágenes de fototeca de Héctor Alterio

Madrid, 13 dic (EFE).- La Agencia Efe dispone en su Fototeca (www.lafototeca.com) de imágenes de distintos momentos de la vida del actor Hector Alterio, fallecido este sábado a los 96 años.

Las imágenes son accesibles en la plataforma www.lafototeca.com a través de la siguiente URL: https://bit.ly/49ZX91D. EFE