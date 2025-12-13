Illa pide que no se baje la guardia y se respeten las restricciones por la peste porcina

Barcelona, 13 dic (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido hoy que no se "baje la guardia" y que la ciudadanía respete las restricciones que este fin de semana aún siguen vigentes para tratar de evitar la expansión del brote de peste porcina africana detectado en Barcelona.

Illa ha presidido este sábado por la mañana una reunión telemática de seguimiento del estado de la peste porcina africana en Cataluña, antes de que el próximo lunes, 15 de diciembre, según la previsión del Govern, se levanten las restricciones para el paseo o deporte en el segundo perímetro de protección del brote -en un radio de entre 6 y 20 kilómetros del foco-, aunque no se podrán realizar actividades organizadas.

En un mensaje en su cuenta en X, Illa ha insistido que la coordinación y la colaboración son clave en la lucha contra la peste porcina, por lo que continuarán haciendo un seguimiento diario, desde todas las administraciones, para contener el brote.

"Mantenemos las restricciones este fin de semana y pedimos que la ciudadanía siga las indicaciones. No podemos bajar la guardia", ha resaltado en su mensaje. EFE.