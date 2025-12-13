Ilia Topuria recibe el premio Marca Leyenda 2025

Madrid, 13 dic (EFE).- El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, campeón del mundo de artes marciales mixtas (MMA), recibió este sábado el premio Marca Leyenda 2025, que le fue entregado por el director de dicho periódico deportivo, Juan Ignacio Gallardo, en el marco del evento WOW 25 (The Way of Warriors), celebrado en Madrid.

Topuria ha aprovechado el apogeo del evento celebrado por WOW FC, promotora del que es accionista mayoritario, para recibir un galardón con el que el diario Marca ha reconocido desde 1997 a distintas personalidades del mundo del deporte, entre las que figuran nombres como Michael Jordan, Nadia Comaneci, Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', Diego Armando Maradona, Pau Gasol o Simone Biles.

El galardón premia a Ilia por su labor ejercida en el deporte tras conseguir el segundo campeonato mundial de la UFC el pasado junio ante el peleador brasileño Charles Oliveira. EFE