Ibon Navarro: “Ganamos a base de corazón y del alma del equipo"

Málaga, 13 dic (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó “el corazón y el alma” de su equipo para lograr este sábado la victoria ante el San Pablo Burgos (99-91), en la décima jornada de la Liga Endesa, aunque reconoció que eso "les llevó a errores" durante del partido.

“No ha sido nuestro mejor partido, pero sabíamos que nos podía costar. Todavía estamos metiendo a jugadores nuevos y la ausencia de Tyson Pérez más la de Killian Tillie durante el partido influyó”, manifestó el técnico vasco en una rueda de prensa en la que asumió que el Unicaja se equivocó y despistó “mucho”.

El vitoriano explicó que su equipo entró "en momentos de mucha ansiedad y Burgos hizo un partido muy inteligente, intentando sacar provecho" de los "nervios" del conjunto malagueño, al tiempo que elogió al rival, que estrenaba nuevo entrenador con la llegada de Porfirio Fisac, al subrayar que "han hecho mucho para ganar".

“Cuando no se puede (ganar) por lo civil, pues por lo criminal. Pudimos a base de corazón, aunque eso nos llevara a errores. Este equipo tiene mucha alma y está preparado para buscar otras fórmulas de ganar partidos”, aseveró.

“Hemos estado bien, lo suficiente, en los últimos minutos. La energía que nos ha dado Alberto (Díaz) fue clave, también la defensa de Chris Duarte o volver a rebotear más”, indicó sobre las claves de la remontada en el último cuarto.

Respecto a la actuación estelar del dominicano Chris Duarte, autor de 23 puntos, dejó un análisis sobre su crecimiento. "Estamos contentos por cómo esta evolucionando, no por la anotación y el acierto, porque eso es consecuencia de otras cosas; en la cancha y fuera se va sintiendo más arropado”, recalcó.

“Los compañeros le corrigen y está muy receptivo y atento. Tiene mucho talento”, añadió sobre Duarte, aunque advirtió de que no hay que "tirar todavía los fuegos artificiales porque habrá altibajos" y "aún hay cosas que le pueden sacar del partido, pero todavía le queda tiempo para ser el jugador que sabemos que va a ser”.

También se refirió al debut de los dos fichajes en el Martín Carpena y comentó que tanto el pívot estadounidense Augustine Rubit como el alero jamaicano Chase Audige "no están bien todavía” a nivel de ritmo.

Navarro informó de que el francés Killian Tillie se retiró del partido en el segundo cuarto porque "ha tenido un brote de ansiedad o de taquicardia" y decidieron que parase, y agregó: "no quiero alarmar, porque no tiene ningún problema ni nada, pero en ese momento se ha encontrado mal y espero que no haya problema, que es lo que creo”. EFE

afl/cc/ASC