Hoy será noticia. Domingo, 14 de diciembre

TIEMPO BORRASCA

La AEMET activa avisos de nivel 'rojo' en Andalucía y Valencia ante lluvias torrenciales

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) ante las lluvias torrenciales que se prevén para este domingo en algunos lugares, que podrían acumular más de 250 litros por metro cuadrado en doce horas.

La borrasca de alto impacto Emilia, que durante el sábado ha azotado con fuerza al archipiélago canario, se desplaza hacia la península y las precipitaciones serán fuertes o muy fuertes, e incluso torrenciales en algunos lugares del este de Andalucía, Valencia, el sureste de Castilla-La Mancha y en Murcia, un episodio que se prolongará durante todo el domingo y que continuará hasta el lunes.

TEMPORAL ALERTAS

Protección Civil pide evitar desplazamientos por fuertes lluvias en el litoral de Valencia

València (EFE).- Un mensaje de alerta de Protección Civil enviado advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de hoy domingo y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

La Aemet ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advierte de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales. La población debe seguir las indicaciones de las autoridades y evitar llamadas innecesarias, según prosigue el mensaje que han recibido los ciudadanos de las zonas afectadas por la alerta.

TEMPORAL ALERTAS

Aviso rojo por lluvias en Almería y naranja en Granada para este domingo

Málaga (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso rojo en las zonas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez desde las 06:00 horas de este domingo por precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros en doce horas, mientras que también habrá aviso naranja en la provincia de Granada.

Esta misma zona almeriense también estará antes en aviso naranja por hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, algo que también se prevé en Nacimiento y Campo de Tabernas. En Granada, en Guadix y Baza, el aviso es naranja para este domingo por lluvias acumuladas de hasta 80 litros por metro cuadrado.

TEMPORAL ALERTAS

El Gobierno pide a vecinos de Valencia y Andalucía que sigan indicaciones de emergencias

Madrid (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana y Andalucía ante la activación de avisos rojos por fenómenos meteorológicos adversos y ha hecho un llamamiento a la población para que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

Según han informado fuentes del ministerio, la vicepresidenta tercera ha trasladado a los presidentes de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y de Andalucía, Juanma Moreno, que tanto ella como su equipo siguen con atención la evolución de la situación meteorológica en sus territorios y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

EXTREMADURA ELECCIONES

Sánchez regresa a Extremadura para apoyar a Gallardo

Cáceres (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, regresa a Extremadura para respaldar al candidato socialista a las elecciones de esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo, en medio de la crisis abierta por la sucesión de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE.

El acto tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres.

SUCESOS BEBÉ

Los padres del bebé asesinado en Ciudad Real pasarán este domingo a disposición judicial

Ciudad Real (EFE).- Los padres del bebé de seis meses fallecido este viernes en Ciudad Real, presuntamente a manos de sus progenitores, pasarán este domingo a disposición judicial, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, quien ha manifestado que la muerte de este menor constituye un asesinato.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el estado de las diligencias, Broceño ha insistido este sábado en la necesidad de actuar con prudencia para no entorpecer la investigación, y ha reconocido que no se pueden aportar más datos ya que hay que ser “muy cautelosos y cuidadosos, porque de cómo se haga la investigación depende que podamos ser efectivos con los presuntos responsables”.

ROBE INIESTA

Doce horas de homenaje en Plasencia para despedir a Robe Iniesta

Plasencia (EFE).- La ciudad de Plasencia ha organizado un homenaje al músico Roberto Iniesta, fallecido el pasado miércoles, que se celebrará este domingo durante doce horas en el Palacio de Congresos, al que desde ahora dará nombre el mítico compositor y vocalista de la banda de rock Extremoduro.

Según la información facilitada por la organización, el acto comenzará a las 10:00 horas y se prolongará hasta las 22:00 horas. Durante toda la jornada se dispondrá de varios libros de condolencias para que las personas asistentes puedan dejar unas breves palabras de despedida.

