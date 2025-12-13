Espana agencias

Guardiola pide a los votantes "defraudados" con el PSOE "un voto de confianza" para tener "un Gobierno limpio"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección en las elecciones del 21D, María Guardiola, ha llamado este sábado a los votantes "defraudados" con el PSOE, a los que ha pedido "un voto de confianza", para lo que "no hace falta mirar las siglas", sino que quieren "un gobierno limpio, con ganas de trabajar y de avanzar".

"Me gustaría dirigirme a todos esos extremeños que un día votaron al PSOE, pero que hoy se sienten defraudados por ver en lo que se ha convertido este partido", a los que Guardiola ha trasladado que "aquí tienen una opción seria y responsable".

"Aquí cabéis todos, aquí no se pide a nadie que agache la cabeza ante la corrupción y el machismo", sino que éste "es un proyecto que escucha y que habla de la tierra y que cumple sus compromisos", ha señalado María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en un acto electoral en el que ha participado este sábado junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata

En su intervención, la presidenta del PP extremeño ha resaltado que su gobierno "ha dejado a un lado las promesas huecas" y "cumple con realidades", tras lo que ha lamentado que lo que tienen "en frente son líos, una montaña de mentiras operetas, juicios pendientes, sobres y escándalos cada semana", ha apuntado: "¿Qué digo cada semana? Ya son cada día", ha apuntado.

GALLARDO ES "UN BOCHORNO PARA EXTREMADURA"

"Esta telenovela de traición, de excesos, de chantajes, de grabaciones, de encarcelaciones", tras lo que ha apuntado que Extremadura cuenta con una "sucursal sanchista" que es el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, al que ha calificado como "el alumno más aventajado de Pedro Sánchez".

Y es que "por primera vez en la historia" Extremadura va a tener "un candidato imputado, por enchufar al hermano del presidente del Gobierno", lo que a su juicio de Guardiola supone "un bochorno para Extremadura", ya que es un candidato "que miente, que difama, que insulta, que pisotea a sus propios compañeros para aforarse en la Asamblea de Extremadura e intentar eludir la justicia", ha criticado.

Por todo ello, María Guardiola ha considerado que Gallardo "no es digno para esta tierra", ya que "cuando le dan a elegir entre Sánchez y Extremadura lo tiene clarísimo: elige siempre Sánchez", ha asegurado la presidenta extremeña, quien ha reafirmado que "Extremadura no quiere corrupción, no quiere volver al pasado", ya que "se cansó".

QUE NO QUEPA "NI MEDIA DUDA": EL PP VA A GANAR

Durante su intervención, Guardiola ha aseverado que "no quepa ni media duda" de que el PP va a ganar las elecciones del próximo 21 de diciembre, "no porque lo digan todas las encuestas", sino porque "nos lo están diciendo los extremeños y las extremeñas en las plazas y en las calles de nuestra región, por eso vamos a ganar", ha dicho.

Para ello, "mientras otros se dedican a insultar, a dar voces o hablar del pasado", el PP está realizando una campaña "limpia, optimista", en la que le están trasladando a los extremeños las más de 600 medidas que el compromiso del partido.

Por este motivo, Guardiola ha avanzado que durante los días que quedan de campaña electoral, el PP va a seguir "recorriendo Extremadura, por todos los rincones, por todos los pueblos", mientras que otros líderes nacionales de partido "han aprovechado la campaña para conocer a fondo esta región que es preciosa y es maravillosa", algo que le "encanta que vengan a conocer Extremadura", ha ironizado.

María Guardiola ha recordado que Extremadura "hace dos años y medio dijo basta", por lo que "se acabó el conformismo, se acabó la dejadez, esa desidia" que a su juicio tenía el Gobierno socialista, tras lo que el Gobierno del PP ha trabajado "con unas ganas inmensas, con una ilusión tremenda" con el objetivo de "cambiar las cosas y lo hemos conseguido", ha asegurado.

REIVINDICA LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ

Además, María Guardiola ha reiterado en su intervención la petición de que la Central Nuclear de Almaraz no se cierre, ya que según ha defendido, ésta "no es una central más en el mapa", sino que supone "el futuro de miles de familias extremeñas", y la "soberanía energética para España", ha dicho.

"Almaraz es la diferencia entre una Extremadura que se planta y otra que agarra", ha reafirmado la presidenta de la Junta, quien ha aprovechando su presencia en Navalmoral de la Mata para trasladar a la comarca de "Almaraz no se cierra", y no va "a aceptar su cierre".

Según ha reiterado, no van a permitir que "una decisión ideológica tomada en Madrid acabe con el sustento de miles de familias", por lo que esta planta es "ese ticket para que nadie vuelva a robarnos nuestro futuro.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha criticado que el PSOE extremeño siga en este asunto "el dictado de Sánchez" y va a "aplaudir en Madrid, callar cuando lo que había que hacer era dar la cara", tras lo que ha planteado "con qué cara se presentan (el PSOE) en Almaraz y en el Campo Arañuelo a pedir el voto", ha dicho.

Por todo ello, "mientras yo sea presidenta voy a hacer lo que esté en mi mano para que Almaraz siga siendo energía, empleo y futuro", ha reafirmado Guardiola, quien ha valorado que "afortunadamente" cuentan con la palabra de Alberto Núñez Feijóo para la continuidad de esta planta.

