Gallardo señala que en el PSOE "no caben machistas ni abusadores" e insta a pedir la baja a quienes hayan cometido abuso

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido que en el PSOE "no caben ni los machistas, ni los abusadores, ni los babosos", al tiempo que ha instado a que "si hay algún hombre más" en la formación que haya cometido abuso, pida la baja.

"Me da asco que haya en las filas del PSOE hombres que abusen de las mujeres, que las acosen, que acosen a sus compañeras... porque esos no son compañeros míos", ha lamentado el líder de los socialistas en Extremadura en declaraciones a los medios durante su visita, este sábado, al mercadillo de la localidad pacense de Villanueva de la Serena.

A renglón seguido, tras asegurar que en su partido solo hay lugar para "hombres y mujeres que apuesten por la igualdad y por el feminismo", Gallardo ha remarcado que "el PSOE es tolerancia cero contra los abusos" y que siempre estarán del lado de las mujeres y de las víctimas.

Así, interrogado por los medios sobre los recientes casos de presunto acoso cometidos por socialistas de distintos puntos del país, el candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura por el PSOE ha considerado que "lo único positivo" de ello es que "esté saliendo a la luz para poderlos apartar de la organización".

Finalmente, el socialista ha resaltado que su formación "ha construido la igualdad" en España con leyes "absolutamente innovadoras" y "avanzadas", a la par que ha reivindicado a la misma como un "partido feminista".