Flick premia a Rashford y Ferran con la titularidad ante Osasuna

Barcelona, 13 dic (EFE).- El extremo Marcus Rashford y el delantero Ferrán Torres son las principales novedades en el once titular del Barcelona para recibir este sábado (18:30 CET) a Osasuna en el Spotify Camp Nou.

El técnico Hansi Flick premia al internacional inglés, que entró tras el descanso ante el Eintracht de Fráncfort y fue decisivo en la remontada azulgrana con una asistencia en la segunda mitad (2-1), así como al valenciano, que actuará como delantero centro.

Todo apunta a que Raphinha volverá a desempeñar el papel de mediapunta, posición que ya ocupó el pasado martes tras la entrada de Rashford, mientras que Lamine Yamal partirá desde el extremo derecho.

La alineación del Barça está formada por Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, Pedri; Raphinha; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. EFE

