Flick: "Es bueno poner presión a los rivales"

Barcelona, 13 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este sábado tras la victoria ante el Osasuna (2-0), con la que su equipo aventaja en siete puntos al Real Madrid, que tiene un partido menos, que "es bueno poner presión a los rivales".

"Es un camino largo. Nos beneficia poner presión a los demás, porque ellos también tienen que ganar, pero no está en nuestra mano. Solo los puntos que sumemos depende de nosotros. Si ganamos, eso sí está en nuestra mano. Esto es lo que puedo decir", afirmó el técnico alemán en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.

Flick destacó la importancia de mantener la portería a cero seis partidos después y valoró el rendimiento defensivo de su equipo, que controló las transiciones rápidas que trató de trenzar el ataque del conjunto navarro y "eso no es siempre fácil de defender".

"No se trata solo de un par de jugadores. Toda la última línea ha estado fantástica y Eric también ha aportado mucha estabilidad hoy. Creo que Gerard ha mejorado mucho. Enhorabuena a la Masía por el gran trabajo que está haciendo con los jóvenes", destacó.

Asimismo, reconoció que "es genial y clave" jugar en el nuevo Spotify Camp Nou, donde su equipo se mantiene invicto, y evitó pronunciarse sobre la situación deportiva que atraviesa su máximo rival, el Real Madrid.

"Para mí, lo fundamental es ganar partidos y seguir con nuestra buena dinámica. Nos hemos recuperado y estamos casi al 100%, y eso es muy bueno de ver, porque ahí se nota la calidad del equipo. No me preocupa el resto", concluyó. EFE

