Feijóo llama "cínico" a Sánchez por "encubrir" a "corruptos" y "machistas": "¿Hasta dónde llega la degeneración?"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas y se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE".

Durante un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"¿QUÉ MÁS ENCUBRE SÁNCHEZ?"

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", se ha planteado.

A su juicio, Sánchez "quería dar elecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos". "Y con todo esto y más, cabe preguntarse: ¿qué más encubre Pedro Sánchez? ¿Qué más tapa con 'no me consta' o 'no me acuerdo'?", ha comentado Feijóo, quien ha rechazado que los "corruptos" de Sánchez sean "tres, cuatro o veinte golfos" porque "todos", ha afirmado, son o han sido sus "colaboradores" y han llegado al Gobierno o a organismos clave del Estado.

"La corrupción y el machismo son estructurales en este PSOE y en este Gobierno, y os aseguro que no me gusta decirlo, pero no voy a ser cómplice de callarlo", ha manifestado Feijóo, para enfatizar, a renglón seguido, que "ante la degeneración, regeneración; ante los machistas, una mujer (como María Guardiola); y antes sus incumplimientos, un futuro despejado en Extremadura".

Feijóo se ha mostrado convencido de que el PSOE empezó a "robar" desde el primer día que entró en el Palacio de la Moncloa en 2018 y ha censurado que el PP haya tenido que aguantar al exministro José Luis Ábalos "dando elecciones de honorabilidad y decencia" durante la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy.

"IMPUNIDAD HASTA LA DEPRAVACIÓN"

"Al final, la verdad vence a la mentira; al final, después de equivocarnos, hemos acreditado que somos un partido más honorable, más responsable y más coherente" que el que dirige Pedro Sánchez, que, a juicio de Feijóo, ha demostrado que "siempre han querido impunidad para hacer lo que les da la gana".

"Impunidad para mentir desde el primer día, para repartir privilegios, para hacer lo contrario de lo prometido, para colocar y beneficiar a familiares, para usar las instituciones como si fuesen suyas y para descomponer la Fiscalía General del Estado --ha enumerado--. Impunidad hasta la depravación".

Feijóo ha dicho que los socialistas se creen que pueden hacer "de todo y que no pasa nada". "Pues sí va a pasar. Va a pasar aquí, en Extremadura, el 21 de diciembre y, después de Extremadura, seguirá pasando en España, y ante sus ansias de impunidad, va a ganar la verdad, la justicia y nuestros votos".

El presidente del PP ha pedido el voto para la presidente extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, una mujer "valiente" que "ilusiona, contagia y empuja", y la mujer que necesita Extremadura "en un momento decisivo "que no permite dudas ni experimentos" y en el que "cada voto cuenta".

Feijóo sostiene que Extremadura no puede convertirse en el "campo de batalla de otros" porque Extremadura no es "un tablero donde jugar batallitas desde fuera", ni es el sitio que va a validar los "chanchullos" de los socialistas, ni tampoco el lugar para los "pulsos" de nadie.

"ALMARAZ NO SE VA A CERRAR"

Por eso, ha llamado a los extremeños a votar por Guardiola si quieren que su comunidad avance y sea escuchada, si quieren un Gobierno "estable", si quieren presupuestos y si se quiere mandar "un mensaje claro" a Sánchez de "limpieza en la política y decencia en la Presidencia". Pero también si quieren tener la seguridad de que la central nuclear de Almaraz "no se va a cerrar".

Feijóo ha señalado que el PP quiere gobernar Extremadura porque es consciente de que tiene un proyecto político, porque sabe que sólo los gobiernos "fuertes" pueden ser "útiles" para la gente y porque "nunca" aceptará que una minoría bloquee el futuro de la mayoría". "Eso es la democracia: que la mayoría pueda gobernar y la minoría haga el control, y esa democracia a Sánchez no le interesa", ha dicho.

"Y ¿hay algo más democrático que votar?", se ha preguntado el líder de los 'populares', quien ha aprovechado para reiterar a Sánchez que convoque elecciones generales porque "es de justicia y de dignidad" y porque el país necesita un Gobierno "sólido" que gobierne, y no un presidente "secuestrado" por las minorías.

"La democracia no es tener un presidente del gobierno que no puede salir a la calle ni tener un conjunto de políticos del Gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial", ha aseverado el presidente del PP, antes de pedir a los extremeños "claridad" para despejar el futuro ante un PSOE que, en su opinión, "lo único que quiere es tapar sus vergüenzas".

Feijóo ha concluido haciendo hincapié en que la victoria del PP en Extremadura será "el primer paso del cambio que necesita España: nunca Extremadura ha tenido tanta oportunidad de influir en la política nacional".