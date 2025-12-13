Espana agencias

Feijóo llama "cínico" a Sánchez por "encubrir" a "corruptos" y "machistas": "¿Hasta dónde llega la degeneración?"

Guardar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas y se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE".

Durante un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"¿QUÉ MÁS ENCUBRE SÁNCHEZ?"

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", se ha planteado.

A su juicio, Sánchez "quería dar elecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos". "Y con todo esto y más, cabe preguntarse: ¿qué más encubre Pedro Sánchez? ¿Qué más tapa con 'no me consta' o 'no me acuerdo'?", ha comentado Feijóo, quien ha rechazado que los "corruptos" de Sánchez sean "tres, cuatro o veinte golfos" porque "todos", ha afirmado, son o han sido sus "colaboradores" y han llegado al Gobierno o a organismos clave del Estado.

"La corrupción y el machismo son estructurales en este PSOE y en este Gobierno, y os aseguro que no me gusta decirlo, pero no voy a ser cómplice de callarlo", ha manifestado Feijóo, para enfatizar, a renglón seguido, que "ante la degeneración, regeneración; ante los machistas, una mujer (como María Guardiola); y antes sus incumplimientos, un futuro despejado en Extremadura".

Feijóo se ha mostrado convencido de que el PSOE empezó a "robar" desde el primer día que entró en el Palacio de la Moncloa en 2018 y ha censurado que el PP haya tenido que aguantar al exministro José Luis Ábalos "dando elecciones de honorabilidad y decencia" durante la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy.

"IMPUNIDAD HASTA LA DEPRAVACIÓN"

"Al final, la verdad vence a la mentira; al final, después de equivocarnos, hemos acreditado que somos un partido más honorable, más responsable y más coherente" que el que dirige Pedro Sánchez, que, a juicio de Feijóo, ha demostrado que "siempre han querido impunidad para hacer lo que les da la gana".

"Impunidad para mentir desde el primer día, para repartir privilegios, para hacer lo contrario de lo prometido, para colocar y beneficiar a familiares, para usar las instituciones como si fuesen suyas y para descomponer la Fiscalía General del Estado --ha enumerado--. Impunidad hasta la depravación".

Feijóo ha dicho que los socialistas se creen que pueden hacer "de todo y que no pasa nada". "Pues sí va a pasar. Va a pasar aquí, en Extremadura, el 21 de diciembre y, después de Extremadura, seguirá pasando en España, y ante sus ansias de impunidad, va a ganar la verdad, la justicia y nuestros votos".

El presidente del PP ha pedido el voto para la presidente extremeña y candidata a la reelección, María Guardiola, una mujer "valiente" que "ilusiona, contagia y empuja", y la mujer que necesita Extremadura "en un momento decisivo "que no permite dudas ni experimentos" y en el que "cada voto cuenta".

Feijóo sostiene que Extremadura no puede convertirse en el "campo de batalla de otros" porque Extremadura no es "un tablero donde jugar batallitas desde fuera", ni es el sitio que va a validar los "chanchullos" de los socialistas, ni tampoco el lugar para los "pulsos" de nadie.

"ALMARAZ NO SE VA A CERRAR"

Por eso, ha llamado a los extremeños a votar por Guardiola si quieren que su comunidad avance y sea escuchada, si quieren un Gobierno "estable", si quieren presupuestos y si se quiere mandar "un mensaje claro" a Sánchez de "limpieza en la política y decencia en la Presidencia". Pero también si quieren tener la seguridad de que la central nuclear de Almaraz "no se va a cerrar".

Feijóo ha señalado que el PP quiere gobernar Extremadura porque es consciente de que tiene un proyecto político, porque sabe que sólo los gobiernos "fuertes" pueden ser "útiles" para la gente y porque "nunca" aceptará que una minoría bloquee el futuro de la mayoría". "Eso es la democracia: que la mayoría pueda gobernar y la minoría haga el control, y esa democracia a Sánchez no le interesa", ha dicho.

"Y ¿hay algo más democrático que votar?", se ha preguntado el líder de los 'populares', quien ha aprovechado para reiterar a Sánchez que convoque elecciones generales porque "es de justicia y de dignidad" y porque el país necesita un Gobierno "sólido" que gobierne, y no un presidente "secuestrado" por las minorías.

"La democracia no es tener un presidente del gobierno que no puede salir a la calle ni tener un conjunto de políticos del Gobierno que tienen como único objetivo resolver su agenda judicial", ha aseverado el presidente del PP, antes de pedir a los extremeños "claridad" para despejar el futuro ante un PSOE que, en su opinión, "lo único que quiere es tapar sus vergüenzas".

Feijóo ha concluido haciendo hincapié en que la victoria del PP en Extremadura será "el primer paso del cambio que necesita España: nunca Extremadura ha tenido tanta oportunidad de influir en la política nacional".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento

El programa Transita Cultura arranca en tres cárceles españolas para promover oportunidades artísticas entre internas y favorecer su reintegración, según el Ministerio de Cultura, que subraya la colaboración con museos y compañías teatrales nacionales

Las mujeres presas en Estremera,

Morant afirma que le "da igual" lo que diga Leire Díez: "El PSOE ha expulsado a esta señora de la militancia"

Diana Morant subraya que la exafiliada, arrestada por supuesto fraude en contrataciones, ya no pertenece al partido y debe responder ante los tribunales, evitando más comentarios por la confidencialidad decretada en la investigación de la Guardia Civil

Morant afirma que le "da

Koldo García insiste y vuelve a pedir al juez que investiga a Leire Díez que le admita como acusación particular

La defensa de Koldo García sostiene que la falta de respuesta judicial sobre su solicitud para intervenir en el caso afecta gravemente su derecho de defensa, pidiendo al juzgado una resolución urgente para ejercer plenamente sus garantías procesales

Koldo García insiste y vuelve

Aznar lamenta la "falta de espacios de centralidad" en un momento en el que "el diálogo político es imposible"

Durante la presentación de su último libro en Pozuelo de Alarcón, el ex presidente advirtió sobre el deterioro del clima político en España, alertando sobre el desafío de reconstruir consensos y la amenaza que representa la polarización creciente

Aznar lamenta la "falta de

Guardiola pide a los votantes "defraudados" con el PSOE "un voto de confianza" para tener "un Gobierno limpio"

Guardiola pide a los votantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe a los Trinitarios con

Golpe a los Trinitarios con más de 300 agentes desplegados y caída de uno de sus líderes: hay 19 detenidos por intentos de asesinatos o tráfico de drogas

Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) acusado de acoso sexual, dimite de sus cargos orgánicos y abandona la militancia en el partido, pero conserva la alcaldía

Zapatero niega su relación con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, vinculada con empresarios venezolanos ahora detenidos

Leire Díez queda en libertad: la Fiscalía no pide prisión para los tres detenidos y considera suficientes las medidas cautelares

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 13 diciembre

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Un año de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango: la investigación sigue abierta con su hijo como principal sospechoso

La SEPI y el Gobierno vasco toman el control de Talgo, que regresará al País Vasco con un plan de rescate aprobado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas