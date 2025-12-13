Espana agencias

Febrero: Doncic conmocionó la NBA, los Eagles volaron en la NFL y Marcelo dijo adiós

Claudia Aguilar Ramírez

Redacción Deportes, 13 dic (EFE).- En febrero de 2025 el deporte se conmocionó con el traspaso Luka Doncic a los Lakers en la NBA y con la paliza que los Eagles le infligieron a los Chiefs en el Super Bowl LIX. Además, Marcelo anunció su retirada del fútbol y el español Sergio Ramos llegó a México para jugar con el Monterrey.

El primero de febrero hubo conmoción en el baloncesto cuando se conoció que Luka Doncic iba a jugar con LeBron James en los Lakers, y que los Mavericks recibirían a cambio a Anthony Davis. Este traspaso supuso un terremoto en la NBA porque implicó a dos de las estrellas más importantes de la liga.

Las respuestas a este anuncio fueron mayoritariamente de oposición por parte de los fanáticos del quinteto de Dallas, ya que esta operación dejó a los Mavericks sin Doncic, su jugador franquicia.

El brasileño Marcelo anunció el día 6 su retirada del fútbol a los 36 años. "Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía tengo mucho que dar al fútbol. Gracias por todo", dijo el exlateral en un video divulgado en sus redes sociales.

La carrera de Marcelo arrancó y terminó en el Fluminense, y se desarrolló en el Real Madrid, tras llegar con 18 años en 2006 y marcharse en 2022 con 25 títulos en 546 partidos. Con el 'Flu' ganó dos campeonatos y es el decimocuarto jugador en ganar la Champions y la Copa Libertadores.

Con la selección de Brasil jugó los Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Disputó 58 partidos, marcó seis goles y conquistó una Copa Confederaciones.

El defensa español Sergio Ramos se convirtió desde el 6 de febrero en futbolista del Rayados de Monterrey. El exjugador del Real Madrid, del París Saint-Germain y campeón del mundo con España en 2010, firmó por una temporada con el club mexicano.

Con Rayados debutó con el número 93 en honor al minuto del gol que metió en la final de la Liga de Campeones 2013/14 frente al Atlético de Madrid, que permitió acceder a una prórroga en la que se impuso el Real Madrid.

Los Philadelphia Eagles derrotaron el día 9 por 40-22 a los Kansas City Chiefs para ganar su segundo Super Bowl y el quinto de la franquicia fundada en 1933.

Los Eagles destronaron a los Chiefs de Patrick Mahomes y les negaron el que sería un triplete inédito en el Super Bowl de Nueva Orleans, para ganar su segundo trofeo Vince Lombardi. El mariscal de campo Jalen Hurts fue el MVP del partido.

Brasil conquistó el 16 de febrero el título del Sudamericano Sub-20, tras el triunfo por 2-3 de Paraguay sobre Argentina en la última jornada del hexagonal final en Venezuela.

Los dirigidos por Ramon Menezes ganaron su título número 13, el segundo en línea tras el de Colombia 2023. Ya habían asegurado uno de los cuatro cupos de Sudamérica para el Mundial Sub-20 de Chile. EFE

