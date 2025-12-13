Espana agencias

Etta está “disponible” y, si juega, el Levante pagará 100.000 euros al Villarreal

Valencia, 13 dic (EFE).- El entrenador del Levante, Álvaro del Moral, confirmó este sábado que el delantero camerunés Etta Eyong está “disponible para ser alineado” en el choque del domingo ante el Villarreal en el Ciutat de València.

El Levante debe abonar al Villarreal 100.000 euros en el caso de que participe en el choque el delantero camerunés, ya que así quedó reflejado en el contrato de traspaso firmado el pasado 1 de septiembre entre ambos clubes.

El entrenador del Levante no quiso confirmar su titularidad, pero se mostró optimista con su participación. “Etta está disponible para ser alineado. Puede jugar, tenemos que cerrar el once titular, va a estar en la convocatoria, y sí, está disponible para jugar”, dijo en la rueda de prensa previa al choque.

“Está tranquilo, tiene muchas ganas de que llegue el partido, la cabeza la tiene aquí y se enfrenta a un exequipo que siempre es una motivación extra y un aliciente”, agregó el entrenador madrileño.

Etta Eyong, máximo goleador del equipo con cinco tantos, se marchará este lunes con Camerún para disputar la Copa África en Marruecos y se perderá el partido del miércoles de la Copa del Rey ante la Cultural Leonesa y el choque del próximo sábado en Valencia ante la Real Sociedad. EFE

