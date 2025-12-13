Espana agencias

Esteban (PNV): o se cierra la hemorragia de escándalos ya o convocatoria electoral

Vitoria, 13 dic (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que "o el PSOE consigue detener esta hemorragia de escándalos o el presidente Sánchez tendrá que convocar elecciones ya, porque así no se puede aguantar año y medio".

Esteban ha intervenido ante la Asamblea General del PNV que ha aprobado en Vitoria los cambios en los estatutos del partido para agilizar su funcionamiento, como limitar a 30 días la duración de las elecciones internas.

Esteban ha explicado que el PNV está preocupado, pero el presidente del Gobierno "debería estar aún más preocupado, la situación se complica sobremanera, las detenciones, procesamientos, las mordidas, las actitudes machistas, dan una sensación de agotamiento y enrarecimiento".

Con ese "goteo de escándalos", más la incapacidad de sacar presupuestos y la mayorías negativas en el Congreso, "la legislatura no tiene muy buena pinta". "No me jugaría el dinero a que el Gobierno aguanta hasta el 2027", ha subrayado. EFE

