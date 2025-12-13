Espana agencias

Este sábado habrá inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea

Madrid, 13 dic (EFE).- Este sábado será un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca Emilia en torno a Marruecos que hará predominar los cielos nubosos y las precipitaciones, que alcanzarán los 100 litros acumulados en el Estrecho y el litoral gaditano.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, los cielos tenderán a despejarse en el norte peninsular, mientras que las lluvias afectarán toda la jornada a Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y a la mayor parte del tercio oriental peninsular, aunque serán poco probables en Cataluña.

Los mayores acumulados se esperan en Málaga y sobre todo en Cádiz y Ceuta, donde localmente podrían alcanzar más de 100 litros. Igualmente, serán fuertes y persistentes en Canarias, en especial en vertientes norte de las islas montañosas.

La cota de nieve se situará en 1.700 metros en el archipiélago canario, pudiendo descender locamente a los 1.400, con acumulados significativos en cumbres, mientras que en montañas de la mitad norte peninsular habrá heladas débiles.

Las temperaturas máximas irán en ascenso en la mitad occidental de la península, con descensos en la Ibérica sur y Canarias, y las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, aumentarán en el cuadrante sureste y otras zonas mediterráneas y de Andalucía y no cambiarán en el resto.

El viento soplará flojo del este en general, moderado en Baleares, mitad sur peninsular y litorales mediterráneos y del noroeste, y llegando a ser fuerte de levante en el Estrecho y Alborán y de norte en Canarias.

- GALICIA: cielo con intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos en el interior de Lugo. Las temperaturas mínimas irán en descenso en general y las máximas, en ascenso. El viento soplará de este y noreste, flojo en el interior y moderado en el litoral.

- ASTURIAS: intervalos nubosos con brumas matinales y vespertinas en la cordillera y sin descartar algún chubasco en el cuadrante noroccidental de madrugada. Las temperaturas mínimas disminuirán y las máximas ascenderán, aunque con heladas débiles en cumbres. El viento será flojo variable.

- CANTABRIA: predominio de cielos nubosos con brumas y nieblas matinales en el tercio sur. Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas, ascensos. El viento se espera flojo variable tendiendo a componente este con intervalos moderados en el litoral por la tarde.

- PAÍS VASCO: intervalos nubosos acompañados de brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas, que bajarán en la costa de Guipuzkoa, aumentarán en el sur y se mantendrán en el resto. El viento será flojo variable, tendiendo a noreste en el litoral durante la tarde.

- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con brumas y nieblas por la mañana y por la noche, especialmente en la meseta. Las temperaturas mínimas presentarán descensos y las máximas, ascensos en entornos de montaña de la mitad oeste y descensos en el este, con heladas débiles en áreas montañosas. El viento soplará del este y noreste, flojo.

- NAVARRA: cielo nuboso, tendiendo a despejar desde mediodía, aunque con brumas matinales en el centro de la comunidad. Las temperaturas mínimas no cambiarán o sufrirán descensos y las máximas presentarán pocos cambios, salvo por aumentos en las sierras de Aralar y Urbasa y descensos en el norte de la vertiente cantábrica. Habrá heladas débiles en el cuadrante nororiental y el viento será flojo variable.

- LA RIOJA: cielo con intervalos nubosos, con brumas y bancos de niebla por la mañana y noche, pero tendiendo a despejar desde horas centrales. Las temperaturas mínimas se reducirán, mientras que las máximas no cambiarán, aunque se esperan heladas en cotas altas. El viento soplará variable flojo, con predominio del este y sureste.

- ARAGÓN: en la mitad norte, despejado y en la sur, nuboso con precipitaciones débiles en los extremos este y sur de Teruel. Las temperaturas mínimas no variarán o ascenderán en Pirineos y sistema Ibérico, donde se esperan heladas, con cambios ligeros en el resto, y las máximas descenderán en la mitad sur y se mantendrán en el resto. El viento se espera flojo variable.

- CATALUÑA: en el litoral y prelitoral, cielo nuboso con alguna precipitación débil y, en el resto, poco nuboso, excepto por alguna bruma y banco de niebla a primeras y últimas horas en depresiones del interior.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Pirineos -donde habrá heladas- y Girona y sin cambios en el resto, mientras que las máximas se mantendrán, salvo por descensos en el suroeste. En la costa, viento moderado del norte y nordeste, tendiendo a flojo y, en el resto, flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, sin descartar brumas y bancos de niebla. Las temperaturas mínimas disminuirán en el norte, sin cambios en el resto, y las máximas tendrán ascensos generalizados. El viento será del este y nordeste flojo con intervalos de moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos cubiertos con brumas y nieblas matinales y vespertinas en la sierra, pero abriéndose muchos claros de tarde. Las temperaturas mínimas no cambiarán mucho, salvo por descensos en la sierra, en cuyas cotas altas habrá heladas, y las máximas irán en aumento. Los vientos serán flojos y moderados del nordeste.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos cubiertos, abriéndose claros por la tarde, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña y precipitaciones débiles en Albacete. Las temperaturas mínimas tenderán a aumentar y las máximas, en aumento en la mitad occidental, disminuirán en la oriental.

Habrá heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en la Alcarria de Guadalajara y los vientos serán flojos y moderados del este y nordeste.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso con precipitaciones débiles, persistentes en el sur de Valencia y en el extremo norte de Alicante. Las temperaturas mínimas aumentarán y las máximas descenderán en Castellón e interior de Valencia, con apenas cambios en el resto. El viento será del nordeste, normalmente flojo, aunque moderado en el litoral.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y brumas matinales, más probables en el interior. Las temperaturas ascenderán y los vientos serán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el litoral durante la segunda mitad del día.

- BALEARES: intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas nocturnas aumentarán y las diurnas no cambiarán. El viento será flojo a moderado del este y nordeste.

- ANDALUCÍA: cielos muy nubosos acompañados de chubascos en el tercio occidental y extremo oriental, más intensos en el área del Estrecho y en el litoral atlántico. Las temperaturas presentarán ascensos generalizados y los vientos se esperan entre flojos y moderados de este, con levante fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.

- CANARIAS: cielos nubosos acompañados de precipitaciones con tormenta y granizo en todas las islas y con nieve en cumbres de la Palma, Gran Canaria y Tenerife. Las temperaturas mínimas se mantendrán o disminuirán y las máximas irán en descenso.

El viento soplará de norte fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes este y oeste y zonas altas de las islas montañosas y, de madrugada, también en las islas más orientales. EFE

