Empresa turca confirma que ataque a su buque en Ucrania no produjo heridos

Estambul, 13 dic (EFECOM).- El reciente ataque aéreo a un buque comercial en el puerto del mar Negro de Chornomorsk en Ucrania solo ha causado daños materiales, sin que se registraran heridos, ha confirmado este sábado a EFE un portavoz de la compañía propietaria de la embarcación, Cenk Ro-Ro.

"En el ataque a nuestro buque en Chornomorsk solo se han producido daños materiales, no hay heridos, tanto la tripulación como los conductores se han evacuado y se hallan en hoteles de la zona", ha precisado el portavoz de la compañía con sede en Estambul en conversación telefónica con EFE.

El Gobierno ucraniano denunció ayer, viernes, que Rusia había atacado con un misil un "buque civil" en el puerto de Chornomorsk, situado a unos 20 kilómetros al sur de Odesa, sin revelar más detalles.

Según ha confirmado la compañía turca, el barco afectado es el Cenk-T, un buque de tipo Ro-Ro, es decir, transportador de camiones para el comercio internacional, que hacía una ruta regular entre el puerto turco de Karasu y el de Chornomorsk en Ucrania.

Construido en 1978, con 184 metros de eslora, el Cenk-T navega bajo bandera panameña, según los registros náuticos.

El ataque, que provocó un incendio en la proa, se produjo a las 16.00 hora local (14.00 h GMT) del viernes, mientras se estaban desembarcando los 127 camiones a bordo, que transportaban fruta y verdura fresca, así como textiles, según un comunicado de Cenk Ro-Ro, reproducido por la prensa turca.

Tras este incidente, Cenk Ro-Ro no podrá continuar su línea regular de conexión entre los puertos turcos y ucranianos, ha adelantado a EFE el portavoz de la compañía.

El Ministerio de Exteriores turco ha confirmado también, en un comunicado, el ataque a "un buque de una compañía turca y bandera foránea", sin que se produjeran daños a ciudadanos turcos.

La nota subraya la "preocupación" de Ankara por la expansión del conflicto ruso-ucraniano al mar Negro, que pone en peligro "la seguridad marítima y la libertad de navegación".

"Recordamos la necesidad de un arreglo para suspender los ataques a puertos e instalaciones energéticas", señala Exteriores en el comunicado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó con cortar las rutas marítimas a los puertos ucranianos después de que Ucrania atacara a finales de noviembre en el mar Negro dos barcos de la llamada flota fantasma, que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales a sus exportaciones de crudo.

Tampoco estos ataques, realizados con drones navales, causaron heridos, pero uno de los dos buques, el Kairos, quedó inutilizado por el incendio provocado. EFECOM

