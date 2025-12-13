Espana agencias

Eldin Demirovic refuerza la recepción del Bus Leader San Roque

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- El Bus Leader San Roque ha anunciado a última hora de este sábado la incorporación del veterano francés de 33 años y 1,94 metros de estatura, Eldin Demirovic, que apuntala la recepción del equipo tras la lesión del brasileño Thiago Vanole.

Formado en el Centre National de Volley-Ball en su país natal, arrancó su carrera profesional en el Nice, al que siguieron el Chaumont, Stade Poitevin y Grand Nancy, antes de vivir su primera experiencia fuera de Francia, al firmar por el Par-ky Menen belga, donde jugó la temporada 2018-19.

Tras eso regresó a su país de la mano del Saint-Quentin, prosiguiendo su carrera en el Martigues, As Illac y de nuevo el Grand Nancy, club que abandonó este verano para recalar en el OK Dubocica serbio.

En su palmarés destaca un oro en el europeo sub 18 de 2009, un bronce en la Copa de Francia, un bronce en la Copa de Bélgica y un bronce en la Liga Francesa B.

El San Roque incorpora a un receptor "con una dilatada experiencia" en una liga potente como la francesa, que cuenta con un perfil atacante, con una buena recepción y que además cuenta con el aval del exjugador de los rojinegros, Clement Diverchy, ha informado la entidad en un comunicado. EFE

phd/fp

