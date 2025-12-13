Espana agencias

El Valencia solicita a la FEB aplazamiento del partido matinal femenino ante el Zaragoza

Valencia, 13 dic (EFE).- El Valencia Basket ha informado de que, siguiendo con las indicaciones de Ayuntamiento e instituciones por la alerta de fuertes lluvias, ha solicitado a Federación Española de Baloncesto (FEB) el aplazamiento del partido de la Liga femenina ante el Casademont Zaragoza previsto para este domingo a las 12.15 horas en el Roig Arena.

"Lamentamos los inconvenientes que pueda generar a todos los aficionados. Las entradas adquiridas para este partido tendrán validez para el mismo cuando se asigne una nueva fecha. En caso de no poder asistir, el club devolverá el importe de la entrada", ha apuntado en un comunicado.

El club valenciano ha añadido que queda pendiente de las conclusiones de la reunión del CECOPI prevista este domingo por la mañana y comunicará, en función de las nuevas indicaciones, si hay que solicitar a la ACB que se tomen medidas con respecto al partido de la Liga Endesa previsto por la tarde, también ante el Zaragoza.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel rojo el aviso por precipitación de 180 litros por metro cuadrado acumulados en doce horas en el litoral norte y sur de Valencia, y advierte de una situación muy adversa en las próximas 36 horas con lluvias que pueden ser persistentes y localmente torrenciales.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 19:23 horas de este sábado, un mensaje de alerta en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de este domingo y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables. EFE

