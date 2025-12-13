El Surne Bilbao defiende ante el Hiopos Lleida su invicto liguero en Miribilla

Bilbao, 13 dic (EFE).- El Surne Bilbao defiende este domingo ante el Hiopos Lleida su invicto en Miribilla en la Liga Endesa (12.00 horas), una sólida trayectoria ante su afición que se traduce en cuatro victorias en los cuatro partidos disputados en el Bilbao Arena que le mantienen en mitad de la tabla.

El Surne es el único equipo invicto en casa además de los dos primeros clasificados, el Valencia (5-0) y el Real Madrid (4-0). Aunque, por contra, con 0-5, también es uno de los cinco equipos que no ha ganado fuera junto al Girona (0-4), BAXI Manresa (0-5) y los dos equipos en descenso, el Covirán Granada (0-4) y el Recoletas Salud San Pablo Burgos (0-5).

El conjunto burgalés fue precisamente el primero que cayó este curso en Miribilla (95-85) y después le sucedieron el MoraBanc Andorra (81-71), el Casademont Zaragoza (106-75) y el Dreamland Gran Canaria (79-72).

Mañana el técnico local, Jaume Ponsarnau, no podrá contar con Bassala Bagayoko por una lesión de muñeca, con lo que el técnico catalán se ve como a principios de temporada, sin una de sus apuestas más importantes en el juego interior.

No obstante, tiene a Amar Sylla, importante en la rotación a pesar de su rol de tercer pívot, y mantiene su importancia Tryggvi Hlinason, máximo reboteador de la Liga, aún sin acabar de ser lo influyente que se le espera en los partidos con sus 2,16 metros.

Aunque los jugadores que están lanzando a los de negro en este primer tramo de la temporada son el base Melwin Pantzar, en el Top 10 de la Liga Endesa en valoración, asistencias y recuperaciones, y el tirador Justin Jaworski (13,7 puntos por partido), que aparece mucho y en momentos decisivos.

Tanto el Surne como el Lleida están en la tabla en el grupo de cinco equipos con un balance de 4 victorias y 5 derrotas. Si bien, por el diferencial, el equipo vizcaíno es noveno (-25) y el ilerdense duodécimo (-46).

El balance entre ambos en la ACB se limita a los dos encuentros de la temporada pasada, en la que cada uno ganó en su cancha. En Miribilla, donde se miden mañana, ganó con claridad el Surne por 91-75 con Marvin Jones (22 puntos, 5 rebotes y 25 de valoración) y Pantzar (11, 6 asistencias, 5 recuperaciones y 20) como más destacados en los locales y Luka Bozic (23, 5 y 29), ahora en Granada, en los visitantes. EFE