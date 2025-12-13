El PSOE de Córdoba cree que el respeto y la dignidad de las mujeres no admite ambigüedades

Córdoba, 13 dic (EFE).- El PSOE de Córdoba considera que "la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres no admiten ambigüedades" y condena "contundentemente" cualquier actitud machista, tras la dimisión del alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, por las acusaciones de acoso sexual por parte de una trabajadora.

En un comunicado de la Secretaría de Igualdad del PSOE de Córdoba, después de que el alcalde también se haya dado de baja como militante socialista, el partido rechaza cualquier "comportamiento que atente contra la dignidad y el respeto hacia las mujeres, más aún cuando se produce en el ámbito de la responsabilidad pública".

"Nuestra prioridad es y será siempre la protección de las víctimas, el respaldo institucional y humano a quienes sufren este tipo de situaciones y la tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o discriminación por razón de género", asegura la formación.

Ha reafirmado su compromiso "firme y sin matices con la defensa de las políticas de igualdad, con la exigencia de responsabilidades cuando corresponde y con una actuación clara y contundente frente a conductas incompatibles con los valores feministas y democráticos que defiende el Partido Socialista".

En un comunicado el ya ex alcalde de Belalcázar ha explicado que sus palabras y actitudes "en ningún momento fueron de carácter acosador".

"Reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio", ha asumido.

Ha detallado además que "las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento".

Ante estos hechos JSA en Córdoba ha mostrado su apoyo a todas las personas que denuncien situaciones de acoso, agresión, intimidación o violencia machista.

En sus redes sociales, consultadas por EFE, la organización juvenil afirma que la política está "para ser una herramienta con la que transformar el mundo" y la vida de la ciudadanía y no "para ser herramienta de acoso sexual y opresión". EFE

