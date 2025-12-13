El PSOE-A acusa a Moreno de normalizar "al menos 23 víctimas" por el fallo en los cribados

Málaga, 13 dic (EFE).- El PSOE andaluz ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "normalizar" que haya "al menos 23 víctimas" de cáncer por los fallos en los cribados y ha lamentado que trate a las mujeres "como un mero porcentaje".

La reacción en las filas socialistas se produce después de que Moreno, en la presentación de su libro en Barcelona, dijera que "afortunadamente prácticamente el 99 por ciento" de las 2.317 afectadas por el fallo no tienen lesiones tumorales.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha cuestionado en la red social X si Moreno está diciendo "que afortunadamente a 23 mujeres, como mínimo, se les ha diagnosticado un cáncer que podría haberse detectado mucho antes".

Además, ha resaltado que el presidente dijera que el problema es que una jefatura de servicios se saltó el protocolo, pero cuando saltó el asunto "culpó al protocolo de María Jesús Montero".

La secretaria de Empleo del PSOE-A, Carmen Castilla, también ha criticado a Moreno por “utilizar” la gira de promoción de su libro para "minimizar" las víctimas y ha subrayado que “no se pueden normalizar 23 casos sin asumir responsabilidades”. EFE