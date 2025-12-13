El paso de Emilia deja durante la noche más de 85 incidencias en Tenerife, ninguna grave

Santa Cruz de Tenerife, 13 dic (EFE).- El paso de la borrasca Emilia por Tenerife ha dejado durante la noche un total de 85 incidencias, ninguna grave, principalmente relacionadas con los fuertes vientos, según el balance realizado por el Cabildo de Tenerife.

La institución insular informa de que los servicios básicos esenciales se han mantenido operativos, con incidencias puntuales como cortes aislados de suministro eléctrico en Tegueste, La Laguna, La Esperanza y Llano del Moro, según Endesa.

El transporte aéreo y marítimo no se ha visto afectado, salvo incidencias puntuales.

El Cabildo de Tenerife informa de que el Consejo Insular de Aguas mantiene activos sensores en zonas de riesgo de inundación, sin que hasta el momento se hayan detectado crecidas relevantes.

Insiste en la importancia de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúe activo el PEIN.

Las 85 incidencias contabilizadas estuvieron derivadas, en su mayoría, de la acción del viento, con actuaciones relacionadas con caída y retirada de árboles, vallas, farolas y mobiliario urbano y también obstáculos en la red viaria.

Entre los servicios más destacados, durante la tarde del viernes se produjo el rescate de una persona en apuros a unos 100 metros de la costa de Arona, una actuación coordinada por Bomberos de Tenerife con el apoyo de Salvamento Marítimo.

Asimismo, se habilitó un albergue en Puerto de la Cruz con capacidad para 20 personas, del que finalmente hizo uso una sola persona.

La borrasca ha dejado registros significativos en distintos puntos de la isla como vientos sostenidos superiores a 60 km/h en medianías y rachas de más de 146 km/h en Izaña; temperaturas bajo cero en el Parque Nacional del Teide, con valores de hasta -1,5 ºC; aguanieve y capas de hielo de hasta 5 centímetros en El Portillo y acumulados de lluvia superiores a 40 litros/metro en municipios como Arico y El Rosario.

Según AEMET, este sábado será el día más adverso del episodio, con rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en zonas altas, precipitaciones fuertes y persistentes con tormentas y un empeoramiento del estado del mar, especialmente en las vertientes norte y oeste de la isla.

El Cabildo mantiene el cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos, la prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas, la suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno; el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico y la suspensión de las actividades de pública concurrencia del Cabildo desde las 20:00 horas del viernes. EFE