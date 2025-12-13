El Jimbee, el Movistar y el Palma ganan y sacan billete para la Copa de España

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Jimbee Cartagena Costa Cálida, el Movistar Inter y el Illes Balears Palma Futsal certificaron este sábado de forma matemática su clasificación para la Copa de España de fútbol sala tras sus respectivas victorias y se unieron así a ElPozo Murcia Costa Cálida y al Barça, ya clasificados.

De este modo, sólo restan tres plazas por adjudicar en la última jornada de la primera vuelta, aunque el Viña Albali Valdepeñas puede lograr una de ellas si este domingo (13:00 horas) supera a ElPozo de Murcia en el pabellón Virgen de la Cabeza.

El Jimbee Cartagena firmó una actuación sólida ante un rival directo, el Quesos El Hidalgo Manzanares, al que derrotó por 4-0. El conjunto 'melonero', con un planteamiento serio y eficaz, supo sufrir en algunos momentos gracias a las intervenciones de Chemi, pero dominó el encuentro en líneas generales.

Un gol en propia puerta de Deivão y otro de Muhammad encarrilaron el partido antes del descanso. En la segunda mitad, Pablo Ramírez sentenció con un doblete que permitió al Jimbee ascender a la tercera posición de la tabla y sellar su billete para la Copa.

El Movistar Inter protagonizó una de las remontadas de la jornada al imponerse por 4-5 en la pista de O Parrulo Ferrol, rival directo en la lucha por el torneo copero.

Tras un penalti fallado por Javi Mínguez, los gallegos se adelantaron hasta el 3-0 y llegaron a ponerse 4-2, pero los madrileños reaccionaron con orgullo. Un penalti transformado por Pani, un gol en propia puerta y un tanto final de Raya a falta de 30 segundos culminaron una victoria clave que asegura la presencia interista en la Copa de España.

También estará en el torneo el Illes Balears Palma Futsal, que goleó al ATP Iluminación Ribera Navarra por 6-2. Tras una primera parte más ajustada, los de Vadillo impusieron su superioridad en el segundo acto con goles de Ernesto, Deivão, Lucão, Fabinho y Rivillos, dejando sin valor el doblete visitante del ucraniano Mykytiuk.

El triunfo refuerza al Palma con 24 puntos y agrava la situación del Ribera Navarra en la lucha por la permanencia.

En otros encuentros, el Family Cash Alzira y el Noia Portus Apostoli empataron a cinco goles en un partido vibrante que mantiene vivas las opciones gallegas de Copa de España, mientras que el Servigroup Peñíscola firmó una remontada en cinco minutos ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-3), con un triplete de Diego Sancho, resultado que aleja a ambos conjuntos del objetivo copero.

Con este panorama, Quesos El Hidalgo Manzanares, Viña Albali Valdepeñas, que lo puede hacer este domingo, Jaén Paraíso Interior, O Parrulo Ferrol, Córdoba y Noia se jugarán en la última jornada, prevista para el día 27 de este mes, las tres plazas restantes para la Copa de España. EFE

jmd/ism