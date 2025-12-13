Espana agencias

El Hiopos Lleida busca regresar a la senda de la victoria en Bilbao

Guardar

Lleida, 13 dic (EFE).- El Hiopos Lleida intentará romper este domingo (12:00 CET) su racha de tres derrotas consecutivas en la Liga Endesa ante el Surne Bilbao, que todavía se mantiene invicto en el Bilbao Arena.

Tras un gran inicio de temporada (cuatro victorias en los seis primeros partidos), los de Gerard Encuentra han estado muy lejos de mostrar su mejor versión en los tres encuentros posteriores, y se sitúan en duodécima posición, con cuatro triunfos y siete derrotas.

Sin embargo, en el último de ellos, ante el Unicaja Málaga, el Hiopos Lleida sí dio señales de recuperación, tanto deportiva como anímica, en la segunda mitad, y logró poner las cosas difíciles a los de Ibon Navarro en un encuentro que no se decidió hasta el último instante.

Hasta la fecha, el escolta James Batemon está siendo el jugador más valorado del conjunto ilerdense, pues suma 14,2 puntos, 1,8 rebotes, 2,3 asistencias y 12,6 de valoración.

Sin embargo, según comentó el técnico local, el estadounidense será muy probablemente baja para este encuentro debido a una microrrotura en el isquiotibial que le ha imposibilitado entrenarse con sus compañeros durante esta semana.

Por su parte, el Surne Bilbao viene de completar una gran semana, donde ha encadenado dos victorias consecutivas: 79-72 contra el Dreamland Gran Canaria en la ACB y 94-79 el pasado martes ante el Sporting CP en la Copa de Europa, competición en la que los vascos son los vigentes campeones.

Los de Jaume Ponsarnau se encuentran en el noveno lugar de la tabla clasificatoria, con el mismo balance que el Lleida. Sin embargo, cabe destacar que ha logrado todas sus victorias en el Bilbao Arena, donde todavía se mantiene invicto.

El jugador a seguir del conjunto bilbaíno es el base Melwin Pantzar, que viene promediando 10,6 puntos, 3,6 rebotes, 4,9 asistencias y 17,8 de valoración, y es el segundo mejor recuperador de la liga (2 por encuentro).

Pantzar también fue el mejor de su equipo la pasada jornada, con 15 puntos, 6 rebotes y dígitos 31 de valoración. Además, el pívot islandés Tryggvi Hlinason es el máximo reboteador de la Liga Endesa, con una media de 7,3 por partido.

Jaume Ponsarnau tendrá la totalidad de la plantilla a su disposición, a excepción del pívot Bassala Bagayoko, que sufrió un golpe en la muñeca en el encuentro ante el Sporting.

El único precedente entre ambos conjuntos tuvo lugar la temporada pasada, y el Surne Bilbao se impuso a los de la ‘Terra Ferma’ por 91-75. Melwin Pantzar fue uno de los jugadores más destacados, con 11 puntos, 6 asistencias y 20 de valoración. EFE

pbl/fa/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Sumar exige al PSOE que investigue si hay más corrupción en sus filas y ve "horrible" que solo reaccione a posteriori

Enrique Santiago reclama que el partido de Pedro Sánchez impulse controles internos más estrictos frente a los escándalos recientes, advierte del riesgo de erosión institucional y subraya la necesidad de transparencia y respuestas rápidas ante cualquier sospecha de irregularidad

Sumar exige al PSOE que

La portavoz de Igualdad del PSOE ve "terrible" el caso de presunto acoso en Lugo y dice que la única opción era el cese

Andrea Fernández, representante socialista en materia de igualdad, califica de “terrible” el reciente escándalo en Lugo y reclama respuestas claras al partido, tras la denuncia interna contra José Tomé y su salida de cargos provinciales

La portavoz de Igualdad del

Bildu pide "reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos" tras el de los etarras 'Txiki' y Otaegi

La portavoz Mertxe Aizpurua exigió que se extienda la consideración oficial a quienes aún esperan justicia por violaciones de derechos en época franquista, señalando que la Ley de Memoria sigue dejando numerosos casos pendientes de reparación y verdad

Bildu pide "reconocimiento de todas

Otegi y Puigdemont apuestan por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana en una reunión en Waterloo

Ambos líderes analizaron el escenario político actual, coincidieron en reforzar su coordinación y llamaron a sumar a más actores soberanistas, buscando estrategias democráticas compartidas para responder a los desafíos y aprovechar oportunidades en el contexto español emergente

Otegi y Puigdemont apuestan por

Peramato se estrena como fiscal general del Estado expresando su "admiración" a García Ortiz

Teresa Peramato asumió funciones abogando por una respuesta contundente ante la violencia de género, destacando reformas para acercar la justicia a la ciudadanía, fortalecer la Fiscalía y priorizar la cohesión, la participación y la defensa de los derechos humanos

Peramato se estrena como fiscal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Leire Díez y el expresidente

Leire Díez y el expresidente de la SEPI quedarán en libertad: la Fiscalía no pide presión y considera suficiente las medidas cautelares

La operación ‘Pecadora’: intervenidos en Alicante más de 1.300 DVDs con telenovelas enteras pirateadas que una mujer vendía por Milanuncios

Pesadilla antes de Navidad en el PSOE: una semana con un ‘Me Too’ y nuevos escándalos de corrupción que ponen a Pedro Sánchez en una situación “insoportable”

Vox se encuentra con ventaja fuera de los gobiernos y afronta su hora de la verdad en Extremadura y Aragón: “Su discurso se debilita si es parte de la élite”

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 2

Ferrovial se convierte en la primera empresa de origen español en entrar en el Nasdaq 100

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas