Espana agencias

El hermano de Javier Dorado cree que el Talavera-Real Madrid es "un regalo de Javi"

Guardar

Talavera de la Reina (Toledo), 13 dic (EFE).- El hermano del fallecido futbolista talaverano Javier Dorado cree que el encuentro que enfrentará al Talavera con el Real Madrid en la Copa del Rey es "un regalo de Javi", y que además se va a disputar el día del cumpleaños del que fuera jugador madridista, el 17 de diciembre.

En declaraciones a EFE, José Antonio Dorado ha recordado la carrera de su hermano, fallecido el pasado 27 de febrero a los 48 años, tras salir de su ciudad natal a los 15 años y jugar en el Real Madrid, donde vivió "el momento más importante de su carrera deportiva" al ganar la octava Copa de Europa del equipo blanco en la temporada 1999-2000.

En esa temporada el talaverano compartió vestuario con estrellas del fútbol como Raúl, Iker Casillas, Redondo, Roberto Carlos o Morientes, y se entrenó a las órdenes de Vicente del Bosque.

El hermano ha comentado la ilusión que tenía toda la familia porque el desenlace del sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey deparase un enfrentamiento Talavera-Real Madrid y ha subrayado "que Javi ha tenido mucho que ver" en que finalmente se diera el enfrentamiento "entre el equipo de su ciudad y el equipo donde se formó como futbolista".

Dorado ha confirmado que su hermano será objeto de un homenaje el próximo 17 de diciembre en el Municipal 'El Prado' antes de que dé comienzo el partido de Copa, si la Federación concede permiso, con un saque de honor que realizarán su mujer y sus hijos, que se desplazarán desde Mallorca hasta Talavera para vivir un partido tan "especial".

El día del partido, y del cumpleaños de Javier Dorado, su familia estará unida para vivir esta "coincidencia tan bonita, todo lo que parecía un día triste porque iba a ser el primer cumpleaños sin él, será más alegre".

El hermano ha finalizado explicando que cree que Javier Dorado ha querido que se dé este partido en esta fecha para unir a toda la familia y hacerles disfrutar del encuentro, lo que es el "regalo más especial" que ha podido hacer. EFE

agd/daa/asc

(Foto)(Video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Zaragoza reúne a la selección juvenil de baloncesto subcampeona de Europa en 1985

Infobae

Simeone: “Pubill no tardará tiempo en llegar a la selección española”

Infobae

Pedro Sánchez y Gallardo participan este domingo en Cáceres en un acto de campaña

El presidente del Gobierno acudirá a un evento político junto al aspirante regional Miguel Ángel Gallardo en la capital extremeña, acompañados por Belén Fernández, en el marco de la estrategia socialista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre

Pedro Sánchez y Gallardo participan

Pellegrini elogia al Rayo y dice que el Betis "nunca se conforma y siempre quiere mejorar"

Infobae

Armengol rechaza comportamientos machistas y dice que el PSOE "es un partido feminista por excelencia"

Francina Armengol ha instado a la militancia socialista en Ibiza a rechazar expresiones sexistas, subrayando la histórica defensa de la igualdad y la necesidad de compromiso, y ha criticado al PP por su gestión de la vivienda y sus contradicciones éticas

Armengol rechaza comportamientos machistas y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza pide aclarar si

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Sánchez busca apoyo “hasta debajo de las piedras” y se abraza a Cataluña: en enero se reúne con Junqueras

Sumar considera “insuficientes” las explicaciones de Sánchez para abordar la crisis por corrupción y acoso sexual: “No ha respondido la pregunta, el inmovilismo no nos vale”

Sánchez anuncia un abono de 60 euros al mes para viajar por todo el país: “Es una apuesta por la clase media y trabajadora”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Marta Ortega desvela el “secreto” del éxito de Inditex a los trabajadores de la multinacional en su mensaje de Navidad

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 15 diciembre

DEPORTES

Marc Márquez habla sobre cómo

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”