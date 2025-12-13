El hermano de Javier Dorado cree que el Talavera-Real Madrid es "un regalo de Javi"

Talavera de la Reina (Toledo), 13 dic (EFE).- El hermano del fallecido futbolista talaverano Javier Dorado cree que el encuentro que enfrentará al Talavera con el Real Madrid en la Copa del Rey es "un regalo de Javi", y que además se va a disputar el día del cumpleaños del que fuera jugador madridista, el 17 de diciembre.

En declaraciones a EFE, José Antonio Dorado ha recordado la carrera de su hermano, fallecido el pasado 27 de febrero a los 48 años, tras salir de su ciudad natal a los 15 años y jugar en el Real Madrid, donde vivió "el momento más importante de su carrera deportiva" al ganar la octava Copa de Europa del equipo blanco en la temporada 1999-2000.

En esa temporada el talaverano compartió vestuario con estrellas del fútbol como Raúl, Iker Casillas, Redondo, Roberto Carlos o Morientes, y se entrenó a las órdenes de Vicente del Bosque.

El hermano ha comentado la ilusión que tenía toda la familia porque el desenlace del sorteo de dieciseisavos de la Copa del Rey deparase un enfrentamiento Talavera-Real Madrid y ha subrayado "que Javi ha tenido mucho que ver" en que finalmente se diera el enfrentamiento "entre el equipo de su ciudad y el equipo donde se formó como futbolista".

Dorado ha confirmado que su hermano será objeto de un homenaje el próximo 17 de diciembre en el Municipal 'El Prado' antes de que dé comienzo el partido de Copa, si la Federación concede permiso, con un saque de honor que realizarán su mujer y sus hijos, que se desplazarán desde Mallorca hasta Talavera para vivir un partido tan "especial".

El día del partido, y del cumpleaños de Javier Dorado, su familia estará unida para vivir esta "coincidencia tan bonita, todo lo que parecía un día triste porque iba a ser el primer cumpleaños sin él, será más alegre".

El hermano ha finalizado explicando que cree que Javier Dorado ha querido que se dé este partido en esta fecha para unir a toda la familia y hacerles disfrutar del encuentro, lo que es el "regalo más especial" que ha podido hacer. EFE

