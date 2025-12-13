Espana agencias

El Heidelberg Volkswagen-Tenerife Libby's La Laguna, pendiente de la decisión de la RFEVB

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- El duelo entre Heidelberg Volkswagen y Tenerife Libby 's La Laguna, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Iberdrola, está pendiente de la decisión de la RFEVB ante la petición del Tenerife Libby's La Laguna del aplazamiento del encuentro por las dificultades para los desplazamientos entre las islas por el impacto de la borrasca Emilia.

El club grancanario ha informado en un comunicado a última hora de este sábado de que en la jornada de mañana se informará de la decisión final.

En la jornada de este sábado se han aplazado en Gran Canaria los encuentros entre el Dreamland Gran Canaria-Baskonia, el Spar Gran Canaria-Spar Girona, el Bus Leader San Roque-Cisneros La Laguna o los partidos del Econy Gran Canaria y el Guía CDV UFP Canarias. EFE

phd/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Forqué, antesala de los Goya

Infobae

Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

Infobae

6-0. Suárez, pichichi en Portugal tras un doblete en la victoria del Sporting contra AVS

Infobae

Ilia Topuria recibe el premio Marca Leyenda 2025

Infobae

El presidente de Taiwán inaugura en el sur de la isla un centro de computación en la nube

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas