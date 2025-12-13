El Heidelberg Volkswagen-Tenerife Libby's La Laguna, pendiente de la decisión de la RFEVB

Las Palmas de Gran Canaria, 13 dic (EFE).- El duelo entre Heidelberg Volkswagen y Tenerife Libby 's La Laguna, correspondiente a la jornada 11 de la Liga Iberdrola, está pendiente de la decisión de la RFEVB ante la petición del Tenerife Libby's La Laguna del aplazamiento del encuentro por las dificultades para los desplazamientos entre las islas por el impacto de la borrasca Emilia.

El club grancanario ha informado en un comunicado a última hora de este sábado de que en la jornada de mañana se informará de la decisión final.

En la jornada de este sábado se han aplazado en Gran Canaria los encuentros entre el Dreamland Gran Canaria-Baskonia, el Spar Gran Canaria-Spar Girona, el Bus Leader San Roque-Cisneros La Laguna o los partidos del Econy Gran Canaria y el Guía CDV UFP Canarias. EFE

