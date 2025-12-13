Espana agencias

El exmadridista Gustavo Ayón afirma que al jugador mexicano le falta "fortaleza mental"

México, 13 dic (EFE).- Gustavo Ayón, campeón de dos títulos de Euroliga con el Real Madrid, afirmó este sábado que el mundo ve con temor al baloncesto mexicano, pero a este le falta despertar para mostrar sus alcances y que a los jugadores les falta "fortaleza mental".

"El mundo nos ve con temor de despertar. Tenemos una máquina de 130 millones de habitantes que no hemos sabido detonar. Nos ven mejor fuera de México que como nos vemos dentro, porque lo que le falta al jugador mexicano es fortaleza mental", afirmó el exjugador de la NBA y de la selección mexicana.

Ayón ofreció una charla a decenas de niños y niñas mexicanos en el Centro Olímpico Mexicano.

El exjugador de New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y Atlanta Hawks de la NBA subrayó que las carencias del jugador mexicano no están en sus habilidades, sino en la mentalidad.

"La mentalidad es lo que falta; hay que dejar las quejas de lado. Que si hay mucho extranjero en la liga profesional, que son muchos méxico-americanos, yo creo que quien llega es por tiene una mentalidad fuerte. Talento hay en México, pero hay que ver qué tan fuerte es esa mentalidad, porque creo que eso es lo que falta", reiteró el campeón FIBA Américas 2013.

El multicampeón con el Real Madrid también habló de la falta de confianza que existe en los equipos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en dar responsabilidad a jóvenes mexicanos, como sí sucede, dijo, en Europa.

"Los equipos en Europa debutan chicos de 16 o hasta 15 años. ¿Por qué no lo podemos hacer en México? Si ellos lo hacen, ¿qué pasa acá? Falta darle esa responsabilidad al joven. Somos un país con mucho talento, pero los chicos a los 18, 19 años se van quedando, no se explota ese talento. Se debuta jugadores, pero sin continuidad", puntualizó.

Ante el panorama, el nacido en Compostela (estado de Nayarit), localidad de la que es alcalde, desestimó que la posibilidad de llevar una franquicia de NBA a México sea la solución para que más jugadores locales salten a la liga más importante del mundo.

"Tener un equipo de NBA en México no quiere decir que va a tener mexicanos. El nivel de los jugadores que surjan debe ser suficiente para competir, quien lo tenga para ser jugador de NBA jugará en un equipo aquí en México, en Estados Unidos o Canadá", explicó.

