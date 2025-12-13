El Eibar, tras su última victoria en Logroño, aspira a sorprender al Atlético de Madrid

Eibar (Guipuzkoa) 13 dic (EFE).- La Sociedad Deportiva Eibar, tras una balsámica victoria en casa de un rival directo la pasada jornada como Dux Logroño, busca ahora enlazar por primera vez dos victorias esta temporada, aunque enfrente le espera un favorito Atlético de Madrid que pugna por las plazas europeas.

El conjunto eibarrés tiene uno de los mayores méritos en las ligas continentales, como es el hecho de que con únicamente seis goles, sólo uno más que el colista, haya conseguido 13 puntos que le colocan ocho por encima de los puestos de descenso, y por lo tanto más cerca de su objetivo de todos los años que pasa por la permanencia.

Las armeras tienen el gol muy repartido y no cuentan con ninguna jugadora que haya marcado dos tantos, reflejo de lo mucho que le cuesta a las guipuzcoanas anotar esta temporada.

Curiosamente, el conjunto armero puntúa más fuera de casa que en Ipurua, donde solo ha conseguido la victoria ante el Deportivo A Coruña y el empate ante el Badalona por lo que todos los antecedentes parecen abocarle al sufrimiento este domingo ante un Atlético herido pero peligroso.

Las rojiblancas, tras caer de los puestos europeos con un punto en dos jornadas, han recuperado esta semana confianza con el empate europeo ante el Bayern Múnich y tienen una inmejorable oportunidad para instalarse en las plazas de privilegio a las que retornará en caso de conseguir el triunfo y si la Real Sociedad pincha contra el Deportivo A Coruña. EFE

cr/cl/jpd